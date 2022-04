Les avocats Maxime Saint-Onge et Jacob Falutz. Source: LinkedIn

L’heure est à RSS ; les avocatsetont récemment annoncé qu’ils se joignent à l’équipe de Robinson Sheppard Shapiro.Me Saint-Onge, qui est un ancien de De Grandpré Joli-Coeur, de Trivium et d’Avens, s’est joint à l’équipe de litige civil et commercial. Me Falutz, tout juste assermenté, s’est joint à l’équipe de droit de la famille.La pratique de Maxime Saint-Onge se concentre sur la prévention et le règlement des différends et la représentation devant les tribunaux à titre d’avocat plaidant auprès d’une clientèle composée notamment de PME.RSS a d’ailleurs vanté, dans la foulée de sa nomination, les qualités qu’il prête à sa nouvelle recrue.« Maxime a une expérience très riche, pour avoir touché à plusieurs domaines du droit et devant une multitude de tribunaux. Sa connaissance des enjeux juridiques afférents à l’usage des réseaux sociaux est un atout précieux. Je suis convaincu qu’il sera dès les premiers jours un précieux atout pour notre groupe », indique, associé au sein du groupe de Litige civil et commercial.Me Saint-Onge a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2016. Il a été admis au Barreau en 2017.De son côté, Jacob Falutz dit avoir développé son intérêt pour le droit de la famille pendant ses études, alors qu’il a suivi des cours sur le patrimoine familial, la filiation, l’autorité parentale et les effets de la séparation. Il s’est occupé, dans le cadre de son stage chez Grey Casgrain, de dossiers de divorce et de protection de la jeunesse.Là aussi, les éloges pleuvent du côté de RSS pour souligner les mérites de leur nouveau protégé. « Nous avons vraiment hâte de travailler avec Jacob, explique Lynne Kassie, à la tête du groupe de Droit de la famille. Sa formation et son expérience sont impressionnantes pour un avocat de son âge. Une fois de plus, nous avons découvert une excellente recrue. »Jacob Falutz détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa ainsi qu’un juris doctor de l’Université de Montréal.