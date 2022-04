Andres Garin. Source: Site web de Norton Rose Fulbright

devient juge puîné à la Cour supérieure où il siégera à Montréal.Le juge Garin remplace la juge J. St-Gelais, qui a démissionné le 31 décembre 2021, explique le ministre fédéral de la Justicedans l’avis de nomination du nouveau juge Garin Recruté comme avocat chez Norton Rose Fulbright en 2012, il a accédé à l’association du cabinet en 2013.Trilingue, Andres Garin maîtrise l'anglais et le français, en plus de parler l’espagnol. Il a commencé sa carrière au cabinet Lapointe Rosenstein, à Montréal, avant de se joindre à la fonction publique fédérale à titre d'avocat au ministère de la Justice du Canada.Il a ensuite passé sept ans à la Cour suprême comme conseiller juridique à la Direction générale du droit.Il se joint àen 2006 comme avocat, avant de retourner à la Cour suprême, où il sera pendant deux ans conseiller juridique au cabinet de la juge en chef de l’époque,C’est fort de cette expérience qu’il retourne à son cabinet, devenu Norton Rose Fulbright entretemps, où il participe à la création d’un groupe de pratique axé les appels devant la Cour suprême. Il dirige alors ce groupe composé à l’époque notamment de Pierre Bienvenu , à Montréal, et d’autres associés des bureaux d’Ottawa, de Toronto et de Calgary.Il a plaidé devant la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec, la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada.Plus récemment, Andres Garin était l’un des avocats de Norton Rose Fulbright représentant SNC-Lavalin dans la cause qui l’opposait à certains de ses anciens cadres, dontetRappelons que dans ce dossier, SNC-Lavalin fut accusée au Canada en lien avec la corruption d’agents publics canadiens et de fraude dans le cadre de ses contrats libyens , et tenté sans succès de négocier un accord de réparation avec Ottawa, qui s’est conclu par la démission de deux ministres fédéraux, dont la ministre de la Justice du Canada de l’époqueIl a également plaidé pour le compte de la société Hydro-Québec face à la Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited, pour quelques-unes des nombreuses manches du litige multigénérationnel qui oppose les deux parties depuis la nationalisation de l’électricité au Québec.Selon l’avis de nomination, « le juge Garin est passionné de natation, pratique le ski de fond et cuisine comme un chef la fin de semaine ».Andres Garin n’a pas répondu rapidement à notre demande d’entrevue.Diplômé en droit civil de l'Université de Montréal en 1994, en common law de l'Université d'Ottawa en 1998, il a également complété une maîtrise en droit de l'Université de Cambridge en 1996. Il a été admis au Barreau du Québec en 1996.