Philip Tousignant n'est plus. Source: Gowling

, le directeur général de Gowling WLG à Montréal, est décédé soudainement.Il avait rejoint le cabinet en 2020 après 25 années d’expérience en gestion financière. Comme directeur général du bureau montréalais de Gowling WLG, Philip Tousignant supervisait l’ensemble des services non juridiques du cabinet. Ses responsabilités s’exerçaient dans les domaines des ressources humaines, des services marketing, des installations, des finances et des systèmes.Philip Tousignant avait occupé différents postes de gestion chez Avestor et au siège social de Bombardier. Il avait dirigé les finances d’iWeb Technologies. Il avait été vice-président et chef de la direction financière du Parc olympique durant six années.Avant de se joindre à Gowling WLG, Philip Tousignant avait oeuvré trois ans comme vice-président, Finances et Administration à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.« Le décès soudain de Philip a créé une onde de choc parmi tous les membres du cabinet, et nous attriste profondément, témoigne, associé-directeur du bureau de Montréal. Il était grandement apprécié pour son authenticité, sa générosité, sa bonne humeur contagieuse ainsi que sa grande rigueur professionnelle. Nous avons été privilégiés de côtoyer un homme réunissant toutes ces qualités. Il nous manquera cruellement. »« Sa gentillesse, son professionnalisme, son dévouement et sa façon de diriger lui ont rapidement valu le soutien et l’admiration de ses collègues et des membres du personnel », salue un communiqué de Gowling WLG.Philip Tousignant était administrateur de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont il a été le trésorier.Philip Tousignant était membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec. Il détenait un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en comptabilité, de l'Université de Sherbrooke.Philip Tousignant laisse dans le deuil son épouse Julie et ses deux enfants.