Mes François Alepin et Chanel Alepin. Source: Site web d’Alepin Gauthier

Cain Lamarre

Benoît Brouillette, Josiane L’Heureux et Alexandre Pinard. Source: Site web de Lavery

McCarthy Tétrault

Josée Therrien. Source: Site web de Verreau Dufresne Avocats

Les nouvelles de cabinets sont marquées cette semaine d’un fil rouge : ils sont nombreux à avoir souligné une série d’événements, autant le travail de leurs adjointes et secrétaires que le Jour de la Terre…Le cabinet Alepin Gauthier a participé le mois dernier The Franchise Expo 2022 au Palais des congrès de Montréal.Le droit de la franchise est l’un des principaux domaines de pratique du cabinet. Outre Me, qui est reconnu dans ce domaine, le cabinet compte sur la relève, en la présence de sa fille, Me, certifiée CFE (Certified Franchise Executive).Le déjeuner est servi ! BCF Avocats d’affaires souligne cette semaine la semaine d’appréciation des « professionnels de l’administration », anciennement appelée la « Journée internationale des secrétaires ».À Montréal et à Québec, les rôles se sont inversés : Mes, trois membres de l’exécutif, ont mis la main à la pâte pour servir à déjeuner à leurs employés. Certains ont même vu leur cliché immortalisé par un caricaturiste.Source : BCF Avocats d’affaires / LinkedIn.Le Jour de la Terre a trouvé écho chez Cain Lamarre. Le cabinet a souligné cet événement annuel dédié à la protection de l’environnement.Avec sa publication LinkedIn, Cain Lamarre reconnaît « l'importance d’agir pour assurer un avenir durable pour tous, et poser des actions positives pour prendre soin de notre planète et de notre communauté. »La protection de l’environnement étant notamment une revendication des Premières Nations, mentionnons la plus récente veille du cabinet en droit autochtone, publié le 26 avril dernier.Cet état des lieux, le dixième d’une longue série, s’inscrit dans les veilles législatives et jurisprudentielles qu’offre le cabinet sur une base hebdomadaire dans le domaine du droit autochtone.La journée Rose s’est invitée chez Fasken : plusieurs membres du cabinet ont porté du rose pour signaler leur soutien envers la communauté LGBTQ2S+.Le réseau PRIDE du cabinet est allé encore plus loin en organisant une vente aux enchères de charité destinée à des organismes de bienfaisance qui supportent la communauté LGBTQ2S+.Source : Fasken / LinkedIn.La Journée Rose, qui survient le deuxième mercredi d’avril, a été créée en 2007. L’événement vise à dénoncer le harcèlement, la discrimination, l’homophobie, la transphobie et la transmysoginie à travers le monde.Le Grand Symposium de Lavery est de retour ! L’événement, qui est dédié au droit du travail et de l’emploi, comprend quatre conférences qui auront lieu à une semaine d’intervalles entre le 3 et le 24 mai prochain.Plusieurs juristes de Lavery participeront à l’événement à titre de conférenciers. C’est le cas de, deet d’, qui détailleront les développements récents en droit du travail et de l’emploi,et, au sujet des relations de travail,et, au sujet de la santé et sécurité au travail, etet, au sujet des modifications prévues à la Charte de la langue française.LJT Avocats a commandité l'un des seize prix au 10e Gala Reconnaissance de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT). Le prix a été présenté par l’associé, MeSource : AQMAT - Actualités et événements / YouTubeDans le cadre de la London International Disputes Week (LIDW), le cabinet McCarthy Tétrault, en collaboration avec Clyde & Co., Fountain Court Chambers, GST LLP et Hughes Hubbard & Reed LLP, présentera une table ronde intitulée « What is the role of London for North American disputes? A North American perspective on London as an international dispute hub ».Les invités, Meset, participeront à une discussion animée parL’événement, qui se tiendra le 9 mai prochain, permettra aux invités de discuter du rôle de Londres dans les litiges d’un point de vue nord-américain. Quelques sujets d’actualité seront au rendez-vous, dont la tendance actuelle qui consiste à établir des centres de litiges majeurs en Amérique du Nord.Norton Rose Fulbright a lui aussi souligné la Journée rose. Au moins une soixantaine d’employés du cabinet à Montréal ont paradé sous l'œil des caméras le temps d’un cliché.Source : Norton Rose Fulbright / LinkedInLe cabinet de Québec a organisé, pour une troisième année consécutive, le Procès simulé Roy & Charbonneau, un événement organisé par le Comité de droit criminel et pénal de la Faculté de droit de l’Université Laval.L’événement a été louangé par l’étudiante, qui y voit un « événement marquant » de son parcours universitaire. En plus de plaider pour la première fois, elle a pu bénéficier des conseils de MesetÀ son tour, le cabinet de l’Outaouais a rendu hommage à ses « p’tites fées » de l’administration pour leur professionnalisme et leur dynamisme.Un c’est bien, mais deux c’est mieux : le cabinet Stikeman Elliott a lancé une nouvelle série de balados intitulée Mises à jour en droit de l’emploi canadien.Le premier épisode a été lancé par, associé et chef du groupe Emploi et travail du bureau de Montréal.Le deuxième épisode, qui porte sur le projet de loi n. 59, est aussi disponible.Un retour à la terre lors du Jour de la Terre ! Le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur a profité de l’événement pour remettre à ses employés différentes sortes de semences.Avec son bar à semis, le cabinet a offert à ses employés la possibilité de cultiver des « légumes bios » pour l’été… et de développer leur pouce vert.« Cynthia, je te remercie pour ton dévouement, ta disponibilité, ton professionnalisme, mais surtout d'apporter du soleil dans chacune de mes journées. Je suis très reconnaissante de t'avoir à mes côtés pour que nous puissions former la meilleure des combinaisons. »C’est en ces termes que l’avocate, de Verreau Dufresne Avocats, a tenu à souligner le travail de son adjointe dans le cadre de la semaine du personnel de soutien.Source : Josée Therrien / LinkedIn