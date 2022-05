l'Honorable Bob Rae. Source: site web carleton.ca

L’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprise lançait le mardi 3 mai son colloque annuel 2022.Pandémie oblige, l’ACCJE propose une expérience « déconstruite » , soit une pléthore d’activités virtuelles échelonnées sur plusieurs jours « que nous avons déconstruite pour qu’elle s’adapte à votre emploi du temps ».Du 3 au 19 mai, une dizaine de panels, d’ateliers et de formations sont offerts suivant trois thématiques : Leadership et compétences, Affaires et conformité, et Opérations juridiques et gestion.C’est l’ honorable Bob Rae qui donne le coup d’envoi du colloque à titre de conférencier invité. L’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies et l’un des principaux intervenants dans le conflit entre la Russie en Ukraine agit à titre de conférencier invité.Sous le thème du leadership et du développement des compétences , on s’attaque notamment à la communication efficace pour les juristes d’entreprise, en matière notamment de gestion du changement et de communication des concepts juridiques pour faciliter l’adoption de la conformité. La diversité, l’équité, et l’inclusion sont bien sûr au menu, de même que le coaching et le mentorat, ainsi que l’art d’avoir des conversations difficiles.Quant au thème des affaires et de la conformité , la responsabilité juridique relative aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sera décortiquée. En ces temps troubles pour les chaînes d’approvisionnement, l’ACCJE propose aussi d’explorer la résilience et la conformité sous l’angle juridique. Les changements climatiques seront également abordés, de même que la mitigation des violations de données, qui sont de plus en plus nombreuses.Quant à la gestion des opérations juridiques , le risque est au cœur des discussions, alors que les ateliers portent sur les façons de tirer parti de la technologie et de rationaliser les processus pour gérer le risque posé par l’abondance de données. On fera également le point sur la maîtrise des coûts et des risques associés à la divulgation électronique.Enfin, la rémunération et la grande démission seront abordés à partir des résultats d’un sondage national des conseillers juridiques sur les salaires, les stratégies de rétention, et les tendances liées à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.À tout cela se greffe un atelier spécial sur la gestion de crise , où l’on abordera la gestion des procès sous les aspects de la communication des attentes et des priorités pour les témoins, du soutien au contentieux externe et de la gestion des relations publiques.Tous les détails se trouvent ici