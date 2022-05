Me Stéphane Bédard, Madeleine Paulin, Me Johanne Tellier, Me Nicolas Plourde. Sources: gauthierbedard.qc.ca, barreau.qc.ca, beneva.ca, sarrazinplourde.com

Alors que les négociations entre Québec et Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) ont permis une entente de principe, en mars dernier, les parties peuvent maintenant progresser.L’entente convenue à la fin de l’hiver couvre les périodes de 2015 à 2023. Il s’agit maintenant de résoudre les enjeux liés au rôle, au statut et au régime de négociation des membres de LANEQ.D’où la formation d’un comité paritaire, annoncé voici quelques jours.La présidente du Conseil du trésoret le président de LANEQ Mese sont ainsi réjouis de la nomination des membres du comité paritaire.Québec sera représenté notamment par Me. L’ex-député du Parti québécois pour Chicoutimi a été président du Conseil du trésor dans le gouvernement Marois. Il pratique chez Gauthier Bédard à Chicoutimi, où il pratiquait avant de faire le saut en politique provinciale.Avec lui, on retrouve, haute fonctionnaire de l'État pendant plus de 12 ans.LANEQ sera quant à elle représentée par Meet Me. Me Tellier est avocate-conseil chez Gravel2 Avocats à St-Lambert et a connu une longue carrière au sein de la fonction publique, dont 12 années comme gestionnaire à la CNESST.Me Henri a quant à elle été avocate gouvernementale, avant d'être nommée juge au Tribunal administratif du travail, où elle a siégé jusqu'en 2017.Enfin, le secrétaire du comité paritaire sera Me, associé chez Sarrazin Plourde, à Montréal. Il a été bâtonnier de Montréal.L’entente de principe menant à la constitution du comité paritaire avait été acceptée à 91% par les membres de LANEQ. Elle venait clore les conflits et les litiges qui ont cours depuis 2016, en plus de régler plusieurs dossiers, dont le statut des avocates, des avocats et des notaires et du régime de négociation.Le comité paritaire sera responsable de finaliser la résolution de ces enjeux, dont la rémunération.