Les Compagnies Loblaw Limitée a annoncé que sa filiale en propriété exclusive Shoppers Drug Mart a convenu d’acquérir Lifemark Health Group, une société de portefeuille d’Audax Private Equity. Cette transaction, qui a été annoncée en mars dernier, s’élève à 845 M$.Comptant plus de 300 cliniques au Canada, Lifemark est le premier fournisseur de services externes axés sur la physiothérapie, la massothérapie, l'ergothérapie, la chiropratique, la santé mentale et d'autres types de réadaptation.Loblaw a été représenté par le cabinet Borden Ladner Gervais avec une équipe dirigée paret, et comprend(Droit des sociétés),(Droit fiscal),et(Droit du travail et de l'emploi),et(Propriété intellectuelle),(Impulsion Location),et(Droit immobilier commercial),et(Droit de la santé) et Markus Kremer (Régimes de retraite).Harris Williams agit à titre de conseiller financier pour Lifemark, alors que Blake, Cassels & Graydon LLP et Kirkland & Ellis LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Lifemark et de ses actionnaires.En mettant la main sur Lifemark, Shoppers s'adjoint le principal fournisseur du marché canadien de 11 G$ des services externes de physiothérapie et de réadaptation, et voit renforcer son équipe œuvrant dans des pharmacies, des cliniques médicales et d'autres entreprises du secteur des soins de santé.