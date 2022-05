Me Caroline Gagnon. Source: barreaudequebec.ca

Me Elif Oral. Source: barreaudequebec.ca

Mes Jean-Vincent Lacroix et Stéphane Lavoie. Source: barreaudequebec.ca

Mes Chloé Fauchon et Gabriel Dumais. Source: barreaudequebec.ca

Mes Sylvie Pigeon et Samuel Massicotte. Source: barreaudequebec.ca

Me Anne-Marie Laflamme et Frédéric Lavigne. Source: barreaudequebec.ca

Mes Chloé Faucher-Lafrance et Nicolas Moisan. Source: barreaudequebec.ca

Les membres des barreaux de Québec, Montmagny et de la Beauce ont voté fin avril pour la composition du conseil pour l’année qui vient. La proclamation du nouveau CA a eu lieu jeudi dernier.D’abord, la bâtonnièrerenouvelle son mandat pour une troisième année. Barreau 1994, Me Gagnon pratique chez Jurisolutions Champlain.Elle se dit privilégiée de pouvoir « renouveler le mandat de bâtonnière et l’honneur d’être la 146e personne et la 17e femme à assumer cette fonction », écrit-elle. Sa réélection crée un précédent, « puisque jamais dans toutes ces années du Barreau de Québec, un bâtonnier ou une bâtonnière n’y a été élue à trois reprises ».Selon les données du Barreau de Québec, 1 424 membres des districts de Beauce, Montmagny et Québec ont voté électroniquement pour choisir le nouveau CA. C’est un taux de participation de 32 %.Les enjeux auxquels la bâtonnière souhaite s’attaquer pour la prochaine année se situent sous le thème de l’engagement. C’est du moins ce qui sera suggéré au nouveau conseil pour son prochain exercice.On veut ainsi doter l’organisation d’une nouvelle planification stratégique, « pour être une organisation efficace, efficiente, moderne et prête à relever les défis des prochaines années », précise Mme la bâtonnière.Elle entend également proposer de continuer de travailler sur les priorités déjà entérinées par le conseil sortant, soit la lutte à violence conjugale et sexuelle, la diversité au sein de la profession, l’innovation en justice et le programme Lexius, le rapprochement avec la société civile et la valorisation du personnel administratif en justice.La première conseillère est Me. Barreau 2012, elle pratique chez Norton Rose Fulbright.Le Barreau 1995 Me, avocat au Sous-ministériat des affaires juridiques, est le secrétaire du Barreau de Québec.La trésorerie est sous la responsabilité de Me, Barreau 2011 pratiquant au cabinet Brodeur Prémont Lavoie avocats.Quant aux deux postes de conseillers élus parmi les membres du Conseil du Jeune Barreau de Québec, on retrouve Me, Barreau 2014 du cabinet Lavery, et Me, Barreau 2015 et avocat chez Tremblay Bois Mignault Lemay.La conseillère élue parmi les avocats de l’administration publique et parapublique est. Barreau 2005, elle est à la Direction des affaires juridiques de l’Autorité des marchés financiers.La pratique privée est représentée par Me, Barreau 1998 et avocat chez Stein Monast.Quant à la membre élue parmi les professeurs de la Faculté de droit de l’Université Laval, c’est la Barreau 1985 Mequi poursuit avec un second mandat.L’avocat qui représente les conseillers juridiques d’entreprises sur le CA est Me, Barreau 2004 et avocat de l’Association du personnel administratif professionnel de l'Université Laval.Les conseillers élus parmi les membres de la section sont deux : Me C, Barreau 2010 pratiquant chez Siskinds Desmeules, et Me, Barreau 2005 du cabinet McCarthy.