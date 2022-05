Source: LinkedIn

À l’approche de l’été, l’heure est au recrutement !C’est notamment ce que révèlent les plus récentes nouvelles des bureaux, plusieurs cabinets ayant décidé de pavaner en ligne leurs nouveaux stagiaires.Découvrez ce qui a retenu notre attention. Tour d’horizon.Saviez-vous que la campagne de Beauvais Truchon se poursuit ?Le cabinet s’est effectivement engagé auprès d’Héma-Québec pour encourager les dons de plasma. L’une des avocates du cabinet,, a d’ailleurs effectué son premier don de plasma.La campagne de don de plasma de Beauvais Truchon se déroule entre le 24 mai et le 4 juin.Le bureau de Montréal de Dentons a lui aussi fait place à ses étudiants en droit pour l’été 2022, se disant « fier » à la formation juridique de la relève.Voici l’identité des heureux élus. Le cabinet peut, en tout, compter sur douze nouveaux membres, dont cinq filles :etLe cabinet Langlois compte maintenant dans ses rangs 15 nouveaux étudiants en droit. Si la plupart se retrouvent à Montréal, quelques autres garnissent le bureau de Québec.« Nous leur souhaitons un été riche en apprentissages et en rencontres. Bienvenue chez Langlois ! », de déclarer le cabinet.L’équipe de Montréal a accueilli les futurs avocats suivants :, etÀ Québec, le bureau de Langlois peut dorénavant compter sur la présence d’, deetSource : LinkedIn / LangloisSource : LinkedIn / LangloisStein Monast accueille lui aussi sa prochaine cohorte de stagiaires :etont toutes été sélectionnées dans le cadre de la course aux stages.« Toute l’équipe de Stein Monast est fière de pouvoir compter sur de futures avocates aussi prometteuses et passionnées », lance Stein Monast en ligne.Les premières ont été recrutées à titre d’étudiantes en droit, mais la cinquième, Amélie Quoibion, entame au cabinet son stage du Barreau.Source : LinkedIn / Stein MonastSur une note plus légère, soulignons la victoire de l’équipe de hockey-balle de Spiegel Sohmer, lors d’un tournoi qui s’est tenu récemment à Montréal.Source : Jason S. Novak / LinkedIn.Le cabinet Sport Law accueille dans ses rangs le bachelier en droit, qui est bien connu des lecteurs de Droit-Inc pour ses multiples talents. L’ancien agent du SPVM, qui a complété son baccalauréat en droit à l’âge de 55 ans, œuvre maintenant chez Sport Law comme avocat.« Une nouvelle étape de vie, le privilège de pouvoir redonner non seulement au judo, mais à l’ensemble de la famille du sport, merci Sport Law de m’accueillir au sein de l’équipe et de me permettre de partager mon vécu, mon expérience et mon expertise entouré de gens tout aussi passionnés par le sport que par sa saine administration », a-t-il déclaré.Le cabinet Sport Law se spécialise en contentieux, gouvernance et gestion de crise.