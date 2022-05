Source: Shutterstock

Comme outil de communication, l’infolettre doit être capable de rejoindre vos clients et vos prospects en alliant la forme et le fond. Oui, mais comment s’y prendre?Attorney at Work suggère quatre conseils pour que vos infolettres vous aident réellement à atteindre vos objectifs.Avant de travailler sur le contenu, il convient de savoir à qui vous vous adressez. Cela vous permettra de trouver le bon ton.Dans quel milieu professionnel sont vos destinataires? Comment communique-t-on dans ce milieu: de manière formelle ou informelle?Surtout, oubliez le jargon juridique. Communiquez comme si vous étiez en face à face avec vos destinataires. Faites preuve d’empathie.L’infolettre vous est utile pour atteindre vos objectifs, mais elle ne doit pas se limiter à cela. Partagez vos connaissances en éduquant vos destinataires.Votre bulletin devrait comporter une courte information sur votre cabinet et les services que vous fournissez à travers des exemples concrets. Soulignez ce qui différencie votre cabinet des autres, par la manière dont vous vous y prenez pour traiter les affaires. Partagez des conseils sur la façon de s’adresser à un avocat lors d’une consultation, ce qui facilitera la prise de contact.Commencez votre infolettre par le contenu le plus important, et finissez par le moins important. C'est ce schéma que je suive les journalistes pour écrire les nouvelles. Vous capterez plus facilement l'intérêt du lecteur. Insérez des boutons et des liens dans vos contenus pour faciliter le transfert du lecteur vers votre site.Soyez bref: l’infolettre ne devrait pas dépasser 300 mots. Le texte devrait utiliser des mots simples, des phrases courtes et des verbes d’action.Le premier contenu devrait attirer l’attention, tout en laissant entrevoir le reste du contenu de l’infolettre. En haut de l’infolettre aussi, mentionnez quelques informations sur l’actualité de votre cabinet. Vos titres doivent attirer l’attention, sans être racoleurs.Poursuivez avec des blocs de texte qui renvoient vers votre blogue ou votre site web.Pour finir, lancez un appel à agir: le lecteur peut cliquer sur un bouton pour vous envoyer un message ou réserver une consultation.