Simon Brisson Dolci. Source: Association des avocats et avocates de province

est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera à la Chambre criminelle et pénale à Laval.Le nouveau juge a rejoint le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière dès son début de carrière. Il exerçait les fonctions de directeur du secteur Laurentides depuis 2016.Ce barreau 2008 détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.est nommé juge de paix magistrat de la Cour du Québec. Son lieu de résidence sera à Montréal ou dans le voisinage.Ce barreau 2004 était depuis le mois d’avril le procureur en chef adjoint au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).Jean-Sébastien Bussières détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il avait débuté sa carrière en pratique privée.Par ailleurs, La juge en chefa nommé le jugeà titre de membre du Tribunal des professions, formé de 11 juges de la Cour du Québec.Gilles Lareau a exercé comme avocat en cabinet privé, principalement dans les domaines du droit immobilier, municipal, litige et droit des affaires. Il s’est joint au cabinet De Grandpré, Chait en 2003.Cinq ans plus tard, Gilles Lareau est nommé juge à la chambre civile de la Cour du Québec à Montréal.En 2015, il est nommé juge coordonnateur adjoint de la Cour du Québec, une fonction dont il démissionne en 2016.Gilles Lareau détient un baccalauréat en droit civil de l'Université de Sherbrooke.