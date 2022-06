Sarah Lauzon. Source: LinkedIn

n’est plus chez Charron Avocats ; la Barreau 2019 se joint à l’équipe de NSC Légal, un cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires et en litige civil et commercial, les domaines de pratique de Me Lauzon.« C'est un réel accomplissement pour moi d'avoir l'opportunité de pratiquer le droit autrement, dans un cadre unique, convivial et décontracté », souligne-t-elle en vantant ses mentors,, &, les trois associés de NSC Légal.Me Lauzon a commencé sa carrière en 2019 chez Riendeau Avocats, où elle a aussi complété son stage du Barreau.Elle a travaillé en 2017 comme étudiante en droit chez LPC Avocats.Bachelière de l’Université d’Ottawa, elle détient un Juris Doctor de la même institution.