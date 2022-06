Ruth M. Bansoba. Source: LinkedIn

D’un camp de réfugiés en Ouganda à la pratique du droit au sein de la Cour d’appel du Québec…C’est le parcours hors du commun de, qui a été admise au Barreau plus tôt cette année.Source : Ruth M. Bansoba / LinkedIn.La diplômée de l’Université d’Ottawa, qui est née au Congo, a passé cinq ans dans un camp de réfugiés en Ouganda, à partir de l’âge de 3 ans. Elle est ensuite arrivée au Canada en 2001, à l’âge de huit ans.Me Bansoba a enchaîné les expériences académiques et professionnelles au cours des sept dernières années. Elle a notamment été plaideuse au concours provincial de la Coupe Guy-Guérin 2020, en plus de travailler à Gatineau pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales à titre d’étudiante en droit.Elle travaille comme avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec depuis janvier dernier.