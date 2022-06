Francis Hemmings et Ariane Vanasse. Source: LinkedIn

etdébarquent auprès d’un cabinet centenaire : Robinson Sheppard Shapiro.Le premier, qui a exercé à son compte au cours des sept dernières années, intègre l’équipe de Successions, testaments et fiducies ; la seconde, une ancienne de Lane, entre dans le groupe de Droit des assurances.Ces embauches permettent à RSS de s’approcher de la barre des 80 avocats, avec un total de 77 juristes à son bureau de Montréal.Coup d'œil sur leur carrière.Me Hemmings a œuvré au sein de sa propre étude légale, entre janvier 2015 et mai 2022 : Hemmings avocat. Il a acquis au fil de ces années de l’expérience en litige civil et commercial, principalement en droit successoral et en droit des personnes vulnérables.« Son expérience déjà considérable du litige apportera un éclairage très utile à notre analyse des dossiers des clients. Bien sûr, il prendra part aux contestations et aux règlements de différends », assure la cheffe du groupe,Francis Hemmings a complété son stage du Barreau chez Lauzon Bélanger Lespérance en 2012, une boutique où il a ensuite travaillé pendant deux ans et demi.Me Francis est titulaire d’un diplôme en génie biotechnologique. Sa formation en droit à l’Université de Montréal et sa formation en génie lui ont permis de travailler au Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, à titre d’assistant de recherche.Il a été administrateur de l’Association du Jeune Barreau de Longueuil entre mai 2016 et mai 2021.Ariane Vanasse a pris le chemin de RSS, après avoir passé près de deux ans chez Lane Avocats à exercer en droit immobilier, en litige civil et commercial ainsi que le droit de la copropriété.La Barreau 2018 compte maintenant consacrer sa pratique au litige et au règlement des conflits, notamment dans les recours en matière de vice caché.« En quelques années à peine, Ariane Vanasse a accumulé une expérience remarquable de plusieurs aspects du droit pertinents pour notre pratique », soutient, co-gestionnaire du groupe.Elle a pratiqué un an chez Gervais et Associés et Brouillette Legal entre août 2018 et novembre 2020.Me Vanasse est diplômée de l’Université de Montréal, où elle a travaillé comme assistante de recherche auprès de