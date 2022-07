Le juge Clarence Thomas. Source: Wikipédia

Mais la fac de droit de la George Washington University a opposé une fin de non-recevoir aux doléances des étudiants : le juge de la Cour suprême américainepourra continuer d’enseigner.Signataire d’une opinion concurrente dans l’arrêt historique qui vient d’invalider Roe c. Wade, garantissant la protection fédérale du droit à l’avortement aux États-Unis, le juge Clarence Thomas est conspué par les étudiants de Georgre Washington qui réclament rien moins que son licenciement, rapporte l’agence Reuters.Le doyen de l'université,, et la doyenne de la faculté de droit,, ont déclaré la semaine dernière que le juge Thomas pourra continuer d’offrir le séminaire de droit constitutionnel qu'il enseigne.Une pétition en ligne sommant l'université à licencier Clarence Thomas a été lancée la semaine dernière, recueillant plus de 7 000 signatures. Selon les promoteurs de la pétition, l'emploi de Clarence Thomas à George Washington est « complètement inacceptable », précise Reuters.Les doyens Bracey et Bowen indiquent que les opinions de Thomas ne représentent ni celles de l'université ni celles de la faculté de droit. « En outre, comme tous les membres du corps enseignant de notre université, le juge Thomas jouit de la liberté académique et de la liberté d'expression et de recherche », ont-ils ajouté.Les facs de droit américaines sont sous pression suivant l’arrêt Dobbs de la Cour suprême, invalidant Wade. La fac de droit de l’Université Notre-Dame, où Clarence Thomas a également enseigné une classe de premier cycle, n’a pas répondu aux questions de Reuters.D'autres facultés de droit sont également confrontées aux retombées de la décision Dobbs.En mai, des étudiants et des anciens élèves de la Duke Law School ont écrit une lettre ouverte demandant à l'école de mettre fin au poste de professeur invité du juge Samuel Alito après la fuite d'une version préliminaire de son opinion majoritaire dans l'affaire Dobbs.