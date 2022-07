Sources: Facebook et site web du Barreau du Québec

Vous rêvez d’assister à un procès présidé par le juge en chef de la Cour suprême,? Votre souhait pourrait bien se réaliser !Après deux ans de pandémie, les procès simulés du Barreau du Québec font leur retour dans le cadre d’un séminaire de formation professionnelle Techniques de plaidoirie 2022, qui en est à sa 40e édition.L’événement, qui se tiendra le 13 août prochain au palais de justice de Sherbrooke, réunira des témoins-bénévoles pour un total de 14 procès simulés en présence de véritables juges. L’un de ces procès sera présidé par le juge Wagner.Avec cette activité, le Barreau espère aider les citoyens à mieux comprendre les rouages de la justice et le rôle exercé par les différents acteurs judiciaires.Les personnes qui accepteront d’intervenir comme témoin dans ce procès simulé peuvent choisir d’être docteur, coroner, policier, courtier, voire coroner. Les témoins bénévoles recevront, après leur inscription, les textes des rôles qu’ils auront à jouer. Des questions leur seront également posées lors de la simulation du procès par les procureurs et juges, auxquelles ils devront répondre en se référant à leurs notes.Ce qui est bon pour le public l’est aussi pour les avocats : le Barreau estime que ces procès simulés sont aussi l’occasion pour les avocats de se familiariser avec les différents éléments d’un procès et à la plaidoirie en Cour.Les avocats qui accepteront de participer bénévolement au séminaire à titre de témoin auront d'ailleurs droit à un rabais de 100 $ sur une formation du Barreau, en ligne ou en salle.Le litige mis en scène risque de plaire à plusieurs dans la mesure où il rappelle de grands films hollywoodiens, comme The Rainmaker : les proches d’une personne décédée tenteront d’obtenir l’assurance contractée par le défunt face à une compagnie d’assurance réfractaire, prétendant que le défunt se serait suicidé.Pour vous inscrire sur le site internet du Barreau, cliquez ici