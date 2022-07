Josée Kouri. Source: LinkedIn

est sur le point de relever de nouveaux défis ; la Barreau 2006 commence son dernier mois à titre de première vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporatif chez Dollarama.« Ce fut une décennie incroyablement enrichissante – professionnellement et personnellement. Même si choisir de quitter Dollarama n'a pas été une décision facile, c'est la bonne à ce stade de ma carrière », indique-t-elle sur LinkedIn (notre traduction).Me Kouri se spécialise en droit des sociétés et des valeurs mobilières, la gouvernance d’entreprise et le droit commercial général, avec une expérience dans le secteur du commerce de détail.« Je suis reconnaissante pour chaque expérience et pour chaque rencontre que j'ai faite en cours de route. Je veux faire savoir aux équipes Juridique et Conformité à quel point je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble au fil des années », ajoute l’avocate.Source : Josée Kouri / LinkedInLa publication de Josée Kouri avait recueilli, au moment d’écrire ces lignes, 61 commentaires ainsi que près de 300 mentions j’aime.« Étant la femme réfléchie et brillante que tu es, je n'ai aucun doute que ta décision est la bonne. Je n'ai aucun doute que tu vas manquer à l'organisation que tu quittes. Je te souhaite ce qu'il y a de mieux et de prendre soin de toi », écrit l’associée en litige fiscal chez Davies Ward Phillips & Vineberg,« J'ai hâte de me lancer dans ma prochaine aventure professionnelle dès que la bonne opportunité se présentera alors restez connectés », conclut la publication de Me Kouri.Josée Kouri a été avocate chez Osler entre 2004 et 2011 avant de se joindre à l’équipe de Dollarama.Jointe par Droit-Inc, elle a décliné notre demande d’entretien.