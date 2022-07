Me Christopher Therrien-Pérodeau. Source: Site web de GBV Avocats

est maintenant avocat ! Le Barreau 2022 a été accueilli au sein de l’équipe de GBV Avocats.« Nous sommes certains que Christopher pourra s'épanouir professionnellement au sein du cabinet », indique GBV Avocats sur LinkedIn.Source : GBV Avocats / LinkedInLe principal intéressé se dit pour sa part « heureux » d’accéder à la profession d’avocat et de rejoindre l’équipe de GBV Avocats. « Il s’agit à la fois du point culminant de tant d’efforts et d’un nouveau départ riche d’opportunités et d’excitants défis à relever. »Me Therrien-Pérodeau a fait ses débuts au cabinet dans le cadre de l’Académie GBV. Diplômé de la Faculté de droit de l’Université Laval, il est décrit par le cabinet comme rigoureux et persévérant.« Son souci du détail démontre sa volonté d’apprendre et de développer ses aptitudes afin d'évoluer dans le monde juridique », indique son profil en ligne.