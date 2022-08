Me Camille Beaudry. Source: LinkedIn

Gowling WLG a recruté une nouvelle avocate dans ses rangs :, qui rejoint son département de droit des affaires.Avant de se joindre au cabinet, Camille Beaudry a exercé en droit des affaires chez Dunton Rainville en plus d’avoir travaillé comme auxiliaire de recherche et d’enseignements à l’Université de Montréal.« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins l’équipe de droit des affaires de Gowling WLG. Je vais avoir la chance de travailler aux côtés de professionnels chevronnés possédant une expérience approfondie et je sais que je suis très bien entourée pour cette nouvelle étape de ma carrière. »Me Beaudry conseille des clients dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions et d’enjeux relevant du droit des sociétés. Elle participe notamment à la rédaction et la négociation de conventions d’achat d’actions et d’actifs, de conventions entre actionnaires et d’autres ententes commerciales.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, la Barreau 2021 complète présentement un DESS en droit des affaires, option droit et pratique contractuelle auprès de la même institution.Elle a été vice-présidente à la vie étudiante de l’AED Montréal entre avril 2019 et mai 2020.Contactée par Droit-Inc, Camille Beaudry n’avait pas donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.