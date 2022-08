Me Catherine Beaumier-Dupont. Source: LinkedIn

Cette notaire a développé une expertise dans le milieu agricole qui la conduit à se joindre à un grand cabinet en région.Merejoint le cabinet Cain Lamarre à Sherbrooke. Elle est spécialisée en droit des affaires, particulièrement le droit agricole et agroalimentaire, le droit corporatif et le droit immobilier. La notaire s’adresse à une clientèle majoritairement du milieu agricole et agroalimentaire.Inscrite au tableau de l’Ordre en 2015, Me Catherine Beaumier-Dupont a débuté sa carrière comme stagiaire puis notaire au sein de l’étude de Meà Valcourt, jusqu’en 2018. Elle a ensuite œuvré chez Boudreau + Associés, devenu Groupe RDL Avocats, un cabinet lui aussi situé à Valcourt..La nouvelle notaire du bureau de Sherbrooke de Cain Lamarre est chargée de cours à la maîtrise en droit notarial à l’Université de Sherbrooke. Elle est conférencière pour les étudiants du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole du cégep de Victoriaville.Me Beaumier-Dupont détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en administration des affaires et un diplôme en droit notarial de l’Université de Sherbrooke.