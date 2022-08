Jean de Grandpré n’est plus... Source: Radio-Canada

, personnage influent du secteur des télécommunications qui a transformé Bell Canada et fondé BCE, est mort dimanche dernier à l'âge de 100 ans.Né à Montréal en 1921, Jean de Grandpré a obtenu son baccalauréat en droit civil à l’Université McGill.Après s'être illustré comme avocat dans le secteur privé et comme conseiller juridique à la Commission royale d’enquête sur la radio et la télévision, il a fait son entrée au service de Bell Canada en 1966.Embauché à titre de chef de contentieux, il a rapidement gravi les échelons de l'entreprise, au point d'en devenir le président et chef de la direction dix ans plus tard, en 1976.Il a fondé le conglomérat BCE en 1983, permettant à l'entreprise de téléphonie de s'imposer dans les équipements de télécommunications.Administrateur de plusieurs sociétés, Jean de Grandpré a également été chancelier de l'Université McGill, son alma mater, de 1984 à 1991.L'engagement et les contributions de M. de Grandpré lui ont valu d’être nommé compagnon de l’Ordre du Canada et commandeur de l’Ordre de Montréal.