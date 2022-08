Francis Gioia. Source: LinkedIn

peut désormais ajouter Me devant son nom. Le jeune avocat nouvellement assermenté poursuit son parcours chez Robinson Sheppard Shapiro en rejoignant le groupe Droit des affaires.Sa pratique se concentre principalement sur le droit commercial et le droit des sociétés. Il peut conseiller les clients pour les transactions de vente ou d’acquisition, les relations entre actionnaires, les financements faisant appel aux investisseurs institutionnels et les différents types de contrats commerciaux.Il accompagne des entrepreneurs dans les diverses étapes du développement de leurs entreprises.Le Barreau 2022 est diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il possède également un certificat en droit chinois de la China University of Political Science and Law., qui a agi comme son maître de stage, se réjouit de la nouvelle.« Dès le début de notre collaboration, j’ai été impressionnée par Francis. Il a d’excellentes connaissances juridiques; mais ce sont sa curiosité et son souci de toujours aller au fond des questions qu’on lui pose qui m’ont impressionnée tout au long de son stage. Ce sera un plaisir de faire équipe avec lui », dit-elle dans un communiqué.