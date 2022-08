Me David Boies. Source: Site web de BSF et Shutterstock

Quelques heures plus tôt, un juge avait entériné le règlement d’un recours collectif contre l’assureur Blue Cross Blue Shield prévoyant un paiement de 667 M$ US au cabinet en plus d’une somme de 40 M$ pour rembourser les coûts et dépenses associés à ce dossier.Il faut dire que l’avocat vedette de Boies, Schiller, Flexner (BSF),, avait mené de main de maître cette poursuite qui accusait l’assureur de pratiques monopolistiques au détriment des intérêts de ses assurés.La cause était devant les tribunaux depuis plusieurs années et elle avait fédéré plus de 178 avocats de 30 cabinets différents qui avaient produit un dossier de plus de 75 millions de pages. Selon Reuters, c'est toutefois l’arrivée de BSF dans ce dossier qui a assuré la victoire et qui donne la part du lion au cabinet.Au total, les avocats ont cumulé 434 000 heures facturables dans ce dossier qui, à sa conclusion, a permis la condamnation de Blue Cross Blue Shield pour une somme de 2,6 milliards de dollars US.David Boies est un avocat redoutable qui fait figure de célébrité dans le monde juridique américain. Il a surmonté sa dyslexie et fait de brillantes études en droit à l’université Yale. En 1997, il a quitté le prestigieux cabinet Cravath pour fonder sa propre firme.Il a connu plusieurs victoires, dont un procès intenté contre Microsoft et quelques défaites cuisantes, dont le rôle qu’il a tenu dans la défense de la firme Theranos dont les deux fondateurs ont été reconnus coupables de fraude.