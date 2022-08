Source: Shutterstock

Voici sept stratégies pour éliminer les inefficiences, selon Dilitrust.Les tâches administratives et plus particulièrement les tâches répétitives peuvent prendre beaucoup de temps aux employés de votre cabinet. Utiliser l’automatisation des documents peut donc accélérer les corvées quotidiennes.La gestion des contrats et la gestion des litiges se prêtent bien à l’automatisation. Vous pouvez le faire pour toutes les tâches de documentation, de suivi des dossiers, d’archivage des données et des suivis du cycle de vie des contrats.Cette stratégie permettra à vos employés de se concentrer davantage sur les tâches prioritaires en plus d’améliorer le moral de votre équipe qui s’occupera de choses beaucoup plus stimulantes.Les inefficiences dans la gestion des contrats peuvent causer plusieurs pertes de revenus pour les cabinets. Il peut donc être utile d’automatiser certains aspects du cycle de vie des contrats comme la génération des documents ou l’archivage. Ces alternatives numériques peuvent éviter les erreurs humaines et les risques de la protection de données.Embaucher une personne au Legal Ops permet d’améliorer le rendement de votre entreprise, puisqu’elle se concentre uniquement sur la planification stratégique, la budgétisation et la prise de décision. Elle sert en quelque sorte de soutien pour le personnel et les gestionnaires.Détenir un bon programme de rapports d’analyse permet à votre entreprise d’identifier plus rapidement tous les écarts d’efficacité. Votre équipe peut ainsi savoir où combler et régler les inefficacités avant qu’elles ne menacent la production de votre entreprise.Utiliser un portail de rationalisation virtuel pour le conseil d’administrationLes relations entre les conseillers juridiques et les conseils d’administration sont très importantes dans une entreprise juridique. La communication entre les deux parties doit être la plus fluide possible pour que la gestion des problèmes soit simple et efficace.Utiliser un portail de rationalisation virtuel permet de regrouper au même endroit toutes les communications entre les conseillers juridiques et les conseils d’administration. Cela permet d’améliorer le rendement de travail de votre équipe, puisque toutes les communications sont rassemblées au même endroit.La gestion des entités juridiques peut être un autre risque pour l’efficacité de votre entreprise, puisque les conseillers juridiques sont souvent monopolisés pour gérer la surveillance de ces éléments.Regrouper les entités sur une plateforme sécurisée permet au conseiller juridique de centraliser toute la documentation et la communication en un seul et même endroit.Les services juridiques se retrouvent souvent ensevelis de paperasse et de documents rendant difficiles l’organisation et l’efficacité des membres de leur équipe. Une archive numérique peut régler ce problème puisqu’elle permet de conserver, d’accéder, de partager et d’éditer de la documentation sous un seul serveur central.Tout devient alors accessible en quelques clics de souris. Réduire la paperasse permet non seulement à votre entreprise d’avoir une meilleure gestion du temps, mais aussi de faire un virage au vert en réduisant la production de déchets.