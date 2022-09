Isaac Harris. Source: LinkedIn

se joint à l’équipe de litige civil et commercial dans les bureaux de BCF Avocats.« Je suis heureux de partager que je commence un nouveau poste en tant qu'avocat en litige chez BCF », a-t-il annoncé sur LinkedIn.Me Harris axe sa pratique dans le litige civil et commercial ainsi que dans le droit de la construction. Il s’intéresse également au droit administratif, droit de l’environnement et droit municipal.« Il aborde les dossiers litigieux avec rigueur et créativité, quelles que soient leur complexité et leur envergure », mentionne le cabinet sur son site web.Avant de se joindre à cette équipe, Isaac Harris a travaillé au sein du cabinet Norton Rose Fulbright en tant que stagiaire, étudiant en droit, puis avocat. Ce Barreau 2022 est titulaire d’un baccalauréat et d’un doctorat en droit, à l’Université de Montréal.Durant ses études universitaires, Me Harris a obtenu de nombreuses distinctions pour la qualité de son dossier académique. Il a par exemple reçu une mention d’excellence pour ses années au baccalauréat en plus de figurer sur la liste du doyen parmi les étudiants les plus performants de sa cohorte.De 2018 à 2019, il a été président du comité de droit constitutionnel de l’Université de Montréal.Aujourd’hui, le cabinet BCF se dit fier de compter parmi son équipe ce jeune avocat passionné par le domaine du droit. « Bienvenue à Isaac Harris qui s’est joint à notre équipe de litige civil et commercial de notre bureau de Montréal », ont-ils mentionné sur LinkedIn.