Les avocats Jérôme Grenier, Grégoire Wittevrongel-Prat et Thomas Campbell. Source: LinkedIn et site web de Morency

Le cabinet Morency est fier de compter dans son équipe les avocatsetJérôme Grenier est avocat en droit du travail à Montréal. Il est inscrit au Barreau du Québec depuis 2020.« Bienvenue à Me Jérôme Grenier qui vient de se joindre à l'équipe Morency à titre d'Avocat en droit du travail à notre bureau de Montréal. Nous sommes très heureux de te compter dans notre équipe! », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Me Grenier œuvre en droit du travail et de l’emploi ainsi qu’en litige civil et commercial. Il est titulaire d’un baccalauréat en science politique et histoire et d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa. Durant ses études, il a figuré à deux reprises au « Palmarès » de la doyenne de la faculté de droit.Avant de se joindre au cabinet Morency, Me Grenier a été assistant de recherche à l’Université d’Ottawa, stagiaire en droit chez Therrien Couture Joli-Coeur et avocat chez Dunton Rainville. Ses collègues de travail le décrivent comme une personne rigoureuse qui répond efficacement aux besoins de ses clients.Grégoire Wittevrongel-Prat est nouvellement avocat en litige chez Morency, à Montréal. Il détient un baccalauréat en science politique et un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Durant ses études, il a remporté la deuxième place lors du Concours de plaidoirie de la Coupe Gale en 2021.Ce Barreau 20222 été étudiant en droit pour le Ministère de la Justice du Canada ainsi qu’à la Clinique Juridique itinérante. Il a effectué son stage chez Morency avant d’y devenir avocat. Il œuvre principalement dans le domaine du litige commercial, du droit immobilier et du droit de la construction.Thomas Campbell est avocat en droit du travail et de l’éducation dans les bureaux situés à Québec. Il exerce en droit administratif et public et en droit du travail. Dans le cadre de sa pratique, il effectue de la recherche juridique, rédige des avis juridiques et des actes de procédure et plaide devant les tribunaux civils et administratifs.Ce Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit, cheminement coopératif, de l’Université de Sherbrooke. Au cours de sa formation académique, Thomas a occupé la fonction d’auxiliaire de recherche au Bureau de la juge en chef de la Cour du Québec.