Me Rino Soucy. Sources: Site web de DHC Avocats, de Netflix et de Télé-Québec

La méthode pour traquer les trolls en 3 étapes faciles

La première étape est de déposer une ordonnance de type Norwich, qui impose à une tierce personne comme Facebook, Instagram, Tik Tok etc. de divulguer les informations qu’elle détient sur un profil, comme son adresse IP. Seconde étape : une deuxième demande d’injonction à l’endroit du fournisseur public, comme Bell, Vidéotron, Cogeco etc. pour obtenir l’adresse civique où le faux compte a été créé. Finalement, la 3e étape consiste à déposer une demande en injonction devant la Cour supérieure pour que les personnes identifiées cessent de tenir des propos diffamatoires et pour réclamer des dommages-intérêts en réparation pour le préjudice subi.

Mede chez DHC Avocats explique qu’il est possible de « déjouer » un troll qui tient des propos menaçants et diffamatoires sur le web en trois étapes.« Quand les gens sont persuadés qu’ils ne peuvent pas être retracés, ils s’en permettent plus sur les réseaux sociaux, donnant lieu à des écritures blessantes », commente l’avocat de bientôt 25 ans d’expérience.Depuis 2020, année de sa première cause de la sorte, Me Soucy a débusqué, pourchassé et traîné devant les tribunaux des individus qui naviguaient sous un pseudonyme ou carrément dans l’anonymat.Sa moyenne est de 100%, jusqu’à présent!Son plus grand coup de circuit est survenu à Cantley en Outaouais, en 2021. Une fois retracé, l’auteur du faux profil Facebook a supplié de ne pas l’identifier souhaitant régler hors cour.« Il s’est excusé publiquement avec une parution publiée dans le journal. Il a payé les honoraires des avocats et de l’expert, en plus de remettre une somme d’argent à un organisme choisi par les deux conseillers municipaux qu’il alléguait s’adonner à de la magouille avec l’argent des contribuables », mentionne sourire aux lèvres, Me Soucy.L’investigation de l’équipe de Me Soucy a permis de découvrir que le profil en question, sous le nom deet qui disait détenir ces informations de son père, ancien directeur général de Cantley, était faux. En fait, la photo de profil de ce Facebook était en réalité celle d’une dénommée, une Polonaise demeurant à Lubin.Prochainement, trois personnes seront citées à procès à Mercier, en Montérégie, alors que la mairessea été victime de propos sur une page d’annonces anonyme de type « spotted ».« Après avoir identifié les auteurs des propos, ils n’ont pas voulu régler le dossier hors cour. Donc, on a intenté une demande avec dommages et intérêts pour l'atteinte à la réputation et une ordonnance d'injonction pour cesser ces propos diffamatoires », précise l’avocat, ajoutant que « les juges n’hésitent pas à intervenir pour dévoiler l’identité de ces personnes qui se cachent derrière ces faux profils sur les réseaux sociaux ».Son message est on ne peut plus clair : « même derrière de fausses identités, les utilisateurs malveillants ne sont pas à l’abri de représailles s’ils tiennent des propos préjudiciables ».Rappelons qu’en début de campagne - Élections 2022 - la députée libérale sortantedit avoir envisagé de mettre fin à sa carrière politique après avoir reçu des menaces de mort. Le député sortant et candidat caquiste, a pour sa part, confirmé avoir porté plainte à la suite de parutions sur les réseaux sociaux d’une de ces affiches électorales tachée de sang.Des accusations formelles sont alors déposées contre la personne malveillante qui profite de l’anonymat des réseaux sociaux pour diffamer, harceler et intimider des politiciens ou des candidats aux prochaines élections provinciales.