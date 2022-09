Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner. Photo : Radio-Canada

Bio



Le Très Honorable juge Richard Wagner a été avocat pendant 25 ans avant d’être nommé juge à la Cour supérieure en 2004. Il a ensuite été promu à la Cour d’appel en 2011. Un passage d’une seule année, car en 2012, il fait son entrée à la Cour suprême du Canada. Il peut demeurer juge jusqu’à l’âge de 75 ans.

Pour la deuxième fois de l’histoire, les juges de la Cour suprême du Canada sont sortis d’Ottawa, la semaine dernière, pour aller rencontrer les élèves du secondaire, les étudiants en droit de l’Université Laval, leurs professeurs et le public en général.en tire un bilan de « très grand succès ». Dans la foulée de ce passage à Québec, Droit-inc s’est entretenu avec le juge en chef.Il n’y a pas de recette miracle. Il n’y a pas d’école pour les juges. On apprend avec nos expériences passées.Le chemin reste à être peaufiné. On ne peut régler en un jour. L’accès à la justice renferme plusieurs aspects, dont l’accès à l’information afin de mieux faire connaître le droit et les rôles de tribunaux. C’est très difficile d’apprécier quelque chose que l’on ne connaît pas.Je ne suis pas seul. Avec ma belle équipe, nous avons la volonté et nous mettons les efforts pour rendre la cour plus accessible, plus transparente. Notre initiative de la Cause en bref est un grand succès. En une page, on résume une décision de la Cour suprême qui peut en prendre 40 en réalité. La conférence des travaux de la cour et la revue annuelle sont d’autres moyens qui s’inscrivent dans cette volonté de transparence.Toute situation de la sorte doit être dénoncée. Une situation où une personne prend la loi dans ses mains, c’est dangereux pour la liberté.C’est fondamental d’avoir une démocratie forte et une indépendance des juges. Nous avons la plus grande magistrature impartiale et indépendante au monde. On exporte notre expertise. Six mois avant la guerre, nous étions en Ukraine, pour former les juges.C’est sûr que nous ne serons jamais aussi polarisés. Nous sommes tellement différents l’un de l’autre.Le jugement doit être expliqué par les médias traditionnels. Depuis 15-20 ans, les médias sociaux ont pris beaucoup de place et le contenu n’est pas toujours complet disons ça de cette manière.Il y a de bons et de mauvais côtés à la technologie. La vidéoconférence qui permet de procéder même si les gens ne sont pas présents physiquement dans la cour est un outil qui va rester. J’espère que l’on ne retournera pas en arrière.J’espère que oui. J’étais moi-même contre au départ et je me suis rallié depuis. C’est ça le droit, il faut accepter la majorité. Ça été un signal d’alarme. Les gouvernements ont constaté l’urgence d’investir. Ils l’ont fait, mais il reste du travail à faire. Des domaines sont sous-payés comme l’aide juridique, par exemple.D’être bien préparé. C’est très professionnel et très bien fait. C’est vrai que c’est intimidant, mais moi ça été une expérience des plus agréables lorsque j’avais plaidé en Cour suprême.Un monde idéal serait que tout le monde soit représenté par un avocat. Mais certaines personnes préfèrent être seules pour toutes sortes de raisons, parce que cette personne n’a pas les moyens de se payer un avocat ou parce qu’elle estime être en meilleure position seule. Les avocats doivent revoir les moyens de facturation.Le travail pro bono est une partie de la solution. Ce n’est pas tous les avocats qui peuvent faire du pro bono, mais oui si l’avocat peut le faire je l’encourage fortement à le faire.Mon père est un homme de justice qui a sacrifié sa vie pour le service public. J’ai toujours été impressionné par ça. Il m’a beaucoup influencé.Ce n’est pas facile, mais on trouve le moyen. Tous connaissent les limites car des dossiers pourraient un jour se retrouver devant la Cour suprême.Nous avons de grosses semaines. Voyez-vous j’arrive d’Halifax rencontrer des juges. Mais il faut décrocher et le sport est un bon moyen. Quand je trouve le temps, je pratique le tennis. Mais mon métier est stimulant et le jour où je ne serai plus passionné en arrivant le matin au bureau, je prendrai ma retraite.