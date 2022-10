Me Marie-Josée Blais et Me Simon Dauphin. Source: Site web de Dunton Rainville

Me Jean-Jacques Rainville. Source: Site web de Dunton Rainville

Dunton Rainville annonce que le bureau Dauphin & Blais Notaires se joint à leur cabinet. L’équipe dirigée par Me Marie-Josée Blais et Me Simon Dauphin est maintenant basée au bureau situé à Joliette.Cette annonce fait partie de l’objectif de Dunton Rainville d’agrandir son équipe pour faire de son cabinet l’un des plus grands et diversifiés au Québec sur le plan des services juridiques.« Notre cabinet est fier d’accueillir les professionnels du bureau Dauphin & Blais Notaires. Leur présence au sein de l’équipe Dunton Rainville contribuera à consolider notre gamme de services de notariat afin de répondre pleinement aux exigences de nos clients », soutient Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction du cabinet.Initialement, le bureau Dauphin & Blais Notaires était situé dans la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Ils offraient des services juridiques dans plusieurs champs de pratique dont le droit des personnes et le droit immobilier, comprenant notamment les actes de vente et d’hypothèque.Les deux principaux associés sont aujourd’hui fiers de faire partie de l’équipe de Dunton Rainville.« Nous avons choisi Dunton Rainville pour un ensemble de bonnes raisons. Une gamme complète de services juridiques reposant sur les normes de qualité les plus élevées, une équipe de premier plan, un esprit de collaboration hors pair, une écoute attentive aux besoins des clients et une forte présence régionale. Voilà autant d’atouts qui ont motivé notre décision d’intégrer l’équipe de Dunton Rainville », mentionnent-ils.Marie-Josée Blais est associée depuis 2017 chez Dauphin & Blais Notaire. Sa pratique est axée sur les droits de la personne, le droit successoral et le droit immobilier.Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme notarial de l’Université de Montréal. Elle a effectué son stage en droit notarial chez Dauphin & Lauzon Notaires où elle a aussi débuté sa carrière à titre de notaires en mai 2011.Selon Dunton Rainville, « Me Blais entretient des relations étroites avec ses clients qui apprécient le fait qu’elle sait bien vulgariser les concepts juridiques les plus complexes. Elle se distingue par sa capacité à accompagner les clients durant les épreuves de la vie, qu’il s’agisse de situations d’inaptitude ou du décès d’un proche ».Me Simon Dauphin est également associé depuis 2017 chez Dauphin & Blais Notaires. Sa pratique est axée sur le droit des successions, la rédaction de testaments, le droit immobilier, les droits de la personne et les mandats de protection.Il a été admis à la Chambre des notaires du Québec en 1980. Il détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université de Montréal. Depuis 1999, Me Dauphin est accrédité en matière de régimes de protection.« L’arrivée des professionnels de Dauphin & Blais Notaires permettra à Dunton Rainville d’approfondir son expertise notariale, principalement en matière de droit immobilier (actes de vente, actes d’hypothèque et autres sûretés), de droits de la personne (homologation de mandats en prévision de l’inaptitude, ouverture de régimes de protection, tutelle au mineur) et de droit successoral (rédaction et vérification de testaments, règlements de successions, rédaction de mandat en prévision de l’inaptitude) », ajoute le cabinet sur son site web.