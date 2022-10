Jacqueline Horvat et Drew Lafond. Sources: Barreau de l’Ontario et LinkedIn

La Société des plaideurs, l'Association du Barreau autochtone et le Barreau de l'Ontario viennent d'annoncer la publication du tout premier supplément de ce guide visant à inclure les peuples autochtones de façon plus concrète dans notre système de justice.« Dans notre parcours vers la vérité et la réconciliation, il nous incombe à tous de mieux connaître l'histoire et la situation actuelle des peuples autochtones », a ainsi déclaré, trésorière du Barreau de l'Ontario.Pour rappel, le Guide sorti en 2018 avait pour objectif d’aider les avocats et autres intervenants du système juridique à en apprendre davantage sur les cultures autochtones.Ce document visait également à aider les avocats à comprendre l'interaction entre les ordres juridiques autochtones et le système de justice canadien, et acquérir des compétences pratiques pour bien représenter des clients autochtones.Le supplément du Guide poursuit ainsi le travail amorcé par l'original. Il couvre notamment les grands progrès accomplis dans la législation depuis ces quatre dernières années.Celui-ci contient également des conseils pour les membres de la profession juridique sur des questions émergentes ou en pleine évolution concernant le secteur de la justice du Canada, y compris la pratique juridique tenant compte des traumatismes, les reconnaissances du territoire et l'évolution des nouveaux développements législatifs au palier national et international.« Il incombe à la communauté juridique autochtone de continuer à sensibiliser et à informer les membres de la profession sur l'importance de dialoguer avec les peuples autochtones, qu'ils soient clients ou adversaires, avec respect et dignité » a rappelé, président de l'Association du Barreau autochtone.