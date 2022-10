Source: Shutterstock

Voici les huit meilleures raisons de devenir avocat selon LiveAbout!Les avocats sont parmi les professionnels les mieux payés du secteur juridique et la plupart d’entre eux gagnent des salaires bien supérieurs à la moyenne nationale. Cependant, gardez à l'esprit que ce ne sont pas tous les avocats qui gagnent beaucoup d'argent.Cela peut dépendre de la taille de l'employeur, du niveau d'expérience et de la région géographique. Les avocats employés dans les grands cabinets, les grandes régions métropolitaines et dans les spécialités en demande gagnent généralement des revenus beaucoup plus élevés.Ceux qui travaillent dans le secteur public, comme dans les services d'aide juridique... moins.Une carrière d'avocat est une marque de prestige depuis des générations. Les diplômes universitaires et une certaine autorité sur les autres ont placé les avocats dans un cercle d'élite de professionnels qui inspirent le respect et incarnent la définition du succès. Les avocats bénéficient d'un statut professionnel unique et d'une image souvent glamour perpétuée par les médias.Les avocats sont dans une position unique pour aider les individus, les groupes et les organisations à résoudre leurs problèmes juridiques. Les avocats d'intérêt public défendent des causes juridiques pour le plus grand bien de la société et aident ceux qui ont besoin d'une assistance juridique qui, autrement, ne pourraient pas se payer des avocats.Les avocats en pratique privée effectuent souvent un travail pro bono pour aider les personnes à faible revenu et les segments mal desservis de la population, tels que les personnes âgées, les victimes de violence domestique et les enfants.Le métier d’avocat est l'un des emplois les plus gratifiants au niveau intellectuel. Qu'il s'agisse d'aider à breveter un secret commercial, de concevoir une stratégie d'essai ou de former une fusion de plusieurs millions de dollars, les avocats sont des résolveurs de problèmes, des analystes et des penseurs innovants dont l'intellect est essentiel à la réussite professionnelle.Les avocats peuvent se spécialiser dans un ou plusieurs domaines, allant des pratiques courantes telles que le droit du travail, le droit des saisies et les litiges civils à des spécialités telles que le droit environnemental ou le droit de la propriété intellectuelle. De quoi ne pas s’ennuyer!La majorité des avocats travaillent dans des cabinets d'avocats, au gouvernement et pour des entreprises. Habituellement, les avocats travaillent dans des bureaux à quatre murs. Ceux qui travaillent dans de plus grandes entreprises bénéficient souvent d'hébergements luxueux, d'un personnel de soutien important et d'une variété d'avantages de bureau allant aux abonnements à la salle de sport ou même aux places assises lors d'événements sportifs.Des études en droit peuvent ouvrir des portes à de nouvelles opportunités et même servir de tremplin vers d'autres carrières, si un jour vous choisissez de ne plus pratiquer le droit. Les compétences que vous développerez à la faculté de droit et en tant qu'avocat peuvent vous être utiles dans des carrières en gestion, en rédaction, en médiation et dans le milieu universitaire.Les avocats sont au centre de la société depuis des siècles. Ils sont dans une position unique pour influencer le changement sociétal en tant que législateurs et leaders d'opinion. Ils écrivent les lois, dirigent les tribunaux et occupent des postes influents au sein du gouvernement. Ils sont en mesure d'avoir un impact sur les décideurs et les dirigeants de haut niveau et d'influer sur le changement dans le monde entier.