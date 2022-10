Leta Applegate. Photo: LinkedIn

qui est la conseillère juridique de la firme McKinsey pour le Canada et les États-Unis et qui est la leader d’une équipe de 20 avocats et parajuristes partage toutefois les trucs qu’elle a appris au fil de sa carrière pour aller chercher le meilleur de chacun de ses collègues.D’abord, il faut se relier à eux en tant qu’équipe, mais aussi d’individu. Me Applegate rappelle que les humains ont besoin d’interagir entre eux quelles que soient les circonstances.Pour atteindre son objectif l’avocate organise au moins une fois par semaine une rencontre individuelle avec chacun de ses collaborateurs pour apprendre à mieux les connaître et découvrir ce qu’ils ont en commun. Elle rappelle que chaque contact «définit l’énergie qui existe entre les personnes, quand ils se sentent écoutés et appréciés».Ensuite, il faut démontrer un réel intérêt à ses collègues. Une équipe a besoin de savoir ce qui intéresse son dirigeant et ce dernier doit savoir ce qui intéresse ses collaborateurs et comment ces intérêts peuvent contribuer au développement et à l’avancement de leur carrière.La gratitude est aussi à l’ordre du jour. Il n’y aura jamais assez de «super», de «bien fait» et de «merci» dans le vocabulaire d’un avocat principal. La reconnaissance ne doit pas être limitée à l’évaluation annuelle. Elle doit s’étendre à l’année longue et être sincère. Leta Applegate a même déjà contacté les parents de certains collaborateurs pour partager avec eux les forces et les accomplissements de leur enfant.Il ne faut pas oublier également la force de la joie dans un milieu de travail. Essayez d’intégrer un peu d’humour dans vos interactions avec vos collaborateurs. Faites comme le Dalaï Lama et rappelez-vous que «tout va beaucoup mieux quand on ne se prend pas trop au sérieux». Et n’oubliez pas de célébrer les rites de passage importants des membres de votre équipe comme les anniversaires, les naissances ou encore les unions.Finalement, Leta Applegate rappelle la règle d’or de tout bon leader : prêchez par l’exemple. Vos beaux discours n’auront aucun sens si vous dites une chose et en faites une autre. Devenez un rôle modèle et un mentor pour vos collègues et rappelez-vous de la phrase à l’effet “qu’il faut bien écouter les conseils que l’on donne aux autres, car habituellement ce sont ceux dont vous avez besoin".