La professeure Miriam Cohen. Source: Site web de l’Université de Montréal

La professeure Laurence Marquis. Source: Site web de l’Université de Sherbrooke

Guillaume Renaud. Source: Site web de TCJ

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La Fondation du Barreau du Québec a annoncé le 6 octobre dernier les lauréats de l’édition 2022 du Concours juridique. La professeurea remporté le 1er prix (catégorie « Nouvel Auteur ») pour son livre « Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to Practice », publié par Cambridge University Press en 2020.Les membres du jury ont estimé que l’ouvrage « apporte une contribution exceptionnellement originale et érudite à la recherche juridique. L’auteure porte une réflexion sur un droit en voie de formation. Bien qu’il traite de droit international, le sujet de l’ouvrage est très pertinent même en contexte canadien et québécois ».Sur un autre sujet, la Clinique juridique de l’UdeM offre désormais à l’ensemble de la population québécoise des conseils juridiques et de l’accompagnement gratuits dans les dossiers de droit civil. La Clinique juridique de la Faculté de droit de l’Université de Montréal ajoute donc un service en instaurant une division-conseil en droit civil.Grâce à l’adoption récente de la Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, les étudiantes de la Clinique juridique peuvent désormais tenir des consultations et donner des avis d’ordre juridique. Le tout, sous l’étroite supervision d’avocats ou de notaires en exercice,« Avec le lancement de cette division-conseil, la Clinique fonctionne maintenant comme un petit cabinet sur le campus, dans le sens où il est possible de donner des conseils et de formuler des recommandations personnalisées, en plus d’offrir une prise en charge pour certaines étapes qui suivent, excluant la représentation des clients devant un tribunal », explique Me, directrice générale de la Clinique juridique.La professeurea soutenu sa thèse de doctorat avec succès. Elle complète donc un double parcours doctoral auprès de l’Université LUISS de Rome, en science politique, et de l’Université Laval, en droit.Sa thèse, intitulée « The Role of the European Union in the Systemic Reform of Investor-State Dispute Settlement in International and Regional Trade Agreements: The impact of the ISDS Reform on the Independence and Impartiality of Arbitrators », a été réalisée sous la supervision des professeurs, de l'Université Laval, et, de la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS Guido Carli) de Rome.La soutenance s’est tenue en ligne, devant un jury présidé par le professeur, du King’s College de Londres, la professeurede l’Université d’Ottawa, le professeurde la LUISS et le professeur, de l'Université Laval.Dans un autre ordre d’idées, la juge, de la Cour d’appel du Québec, se joint temporairement à l’équipe facultaire de droit. Elle sera appelée à intervenir dans le cadre de divers projets ou activités pédagogiques et se rendra disponible pour répondre aux questions ou échanger avec la communauté étudiante.Une récente étude publiée dans l’Alberta Law Review en 2022, classe les Cahiers de droit au premier rang des revenues francophones citées à la Cour suprême du Canada avec 58 citations. Elle se classe huitième à l’échelle canadienne. L’étude visait à comprendre et à fournir des outils d’analyse pour établir l’influence des différentes revues de droit au Canada.Aussi, le Centre d’études en droit administratif et constitutionnel (CEDAC) vient de lancer son tout nouveau balado intitulé « Le Balado du CEDAC ». Il vise à diffuser la recherche hors des murs de l’Université afin de mieux connaître les nouveaux chercheurs en droit public et pour approfondir les grands enjeux d’actualité.Pour le tout premier épisode de la série « Les nouveaux visages de la recherche en droit public », les réalisateursets'entretiennent avecau sujet de l’imputabilité du sous-ministre devant l’Assemblée nationale.Les épisodes sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify!