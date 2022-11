Le professeur Patrick Mignault. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Patrick Garon-Sayegh. Source: Site web de l'Université de Montréal

Université Laval

Cette semaine, Droit-inc fait, à nouveau, un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La Chambre de la sécurité financière et l’Université de Sherbrooke ont décidé de combiner leurs forces grâce à un partenariat afin d’approfondir l’état de la connaissance entre le droit financier disciplinaire et les technologies de l’information.Plus précisément, celles-ci exploreront comment la mise en valeur des données d’enquêtes peut soutenir l’action déontologique.« Il s’agit d’une belle occasion de contribuer à la protection du public sur le marché des produits et services financiers où il est souvent en position vulnérable face à l’industrie », explique le professeur, spécialiste de la gestion des risques, de la gouvernance et de la régulation des activités financières.Un premier stagiaire-chercheur de la faculté de droit est déjà à l’œuvre depuis cet automne sous la supervision des professeurs Patrick Mignault et« En tant qu’étudiant du baccalauréat en droit, c’est du nouveau de A à Z : je développe mes aptitudes en recherche, qui me seront essentielles dans ma pratique future, et je découvre une branche du droit peu connue et qui mériterait d’être mise de l’avant, compte tenu son importance dans la protection du public », confie, stagiaire-chercheur.Dès janvier prochain, Meenseignera la preuve en matière civile à l’Université en droit de Montréal.Il cherchera à sensibiliser ses étudiantes et étudiants au fait qu’ils seront éventuellement responsables de la qualité de leur raisonnement, « pas seulement dans leur tâche étroite d’avocat plaidant devant un tribunal, mais aussi à travers les différents problèmes concrets qu’ils rencontreront en tant qu’avocats et notaires ».Les travaux de ce nouveau professeur adjoint portent sur des questions fondamentales liées à la preuve et sont situés au carrefour de la philosophie des sciences, de la philosophie du droit et de la rhétorique.Les 8, 9 et 10 novembre s’est tenue la 5e École d’automne sur la méthodologie de la recherche en droit.Le thème de cette année fut « Dialogue, partage et engagement public : les défis et les opportunités de la mobilisation des connaissances dans un monde branché mais polarisé ».Plusieurs thématiques ont été abordées cette année.Une conférence a ainsi eu lieu sur le sujet suivant : « Le multimédia en droit pour s’engager activement ». Parmi les conférenciers présents pour animer cette discussion, on a pu retrouver, stratège en communication et, cinéaste en résidence.Une autre conférence portait sur « la mobilisation des connaissances dans un contexte de recherche impliquant une pluralité de partenaires ». Celle-ci a été animée par les professeursetLe colloque « Pour une approche holistique de la protection des épargnants: regards croisés sur l’encadrement juridique de l’industrie des services d’investissement » s’est récemment tenu au sein de l’université Laval.Près de 130 personnes se sont déplacées ou ont suivi l’événement en ligne.Le colloque a proposé un tour d’horizon et un dialogue sur la protection des épargnants et ses différentes composantes dans les services d’investissement du domaine des valeurs mobilières et de l’assurance de personnes.Élaborées autour de deux thèmes, les présentations des conférenciers ont porté sur la prévention des risques de préjudices pour les épargnants ainsi que sur la minimisation des préjudices subis par ces derniers.