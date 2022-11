Me Paul Dery-Goldberg. Source: Site web de KRB Avocats

Mes Caroline Carmel et Louisa Lakeb. Source: LinkedIn

Me Mathieu Gendron. Source: Site web de BCF Avocats d’affaires

Me Guylaine Plourde. Source: Facebook

Me Félix Bossé-Lebeau. Source: Facebook

Plusieurs embauches ont été annoncées ces dernières semaines, dans différents cabinets ou organismes. Certains se lancent d’ailleurs en solo. Où, et qui est concerné ?KRB Avocats, firme montréalaise se spécialisant dans le droit commercial, transactionnel et immobilier, a accueilli cet automne Meen tant que nouvel associé dans son groupe de pratique de litige.Ce Barreau 2005 se spécialise en litige commercial et civil. Depuis près de 12 ans, l’avocat travaillait pour Spiegel Sohmer, à Montréal.KRB Avocats précise que Me Paul Dery-Goldberg possède une vaste expérience dans la représentation de ses clients devant tous les niveaux de cours et tribunaux dans la province de Québec, les cours et tribunaux fédéraux spécialisés au Canada et les cours d’arbitrage internationales.Ses domaines d’expertise sont présentés comme couvrant « tous les aspects du litige commercial, ainsi que le litige successoral, le droit disciplinaire, les conflits de copropriété et le cadre juridique du courtage immobilier ».À Québec, Morency Société d’avocats, qui compte quelque 65 avocats et couvre tous les domaines du droit, a tout récemment embauché Me, comme avocate en droit du travail et en droit de l’éducation.Ce Barreau 2009 travaillait auparavant en droit du travail pour le CHU de Québec-Université Laval, un poste qu’elle a occupé pendant près d’un an et demi. L’avocate diplômée de l’Université Laval a aussi travaillé à son compte pendant plus de huit ans.Morency Société d’avocats compte aussi depuis peu une nouvelle notaire en droit des affaires, transactionnel et corporatif,, qui travaillait jusqu’alors au sein de LLG Conseillers Juridiques, basé à Saint-Constant.Mea pour sa part rejoint les rangs de BCF Avocats d’affaires à Montréal, et plus précisément l’équipe de fiscalité. Le cabinet précise que ce Barreau 2000, qui a été pendant près de six ans avocat fiscaliste pour Revenu Québec, pratique en fiscalité canadienne et internationale, notamment la planification fiscale et la réorganisation d’entreprises.L’avocat passé par HEC Montréal et qui a suivi un DESS en prévention et règlement des différends à l’Université de Sherbrooke est reconnu par ses pairs, selon BCF, pour « ses aptitudes à apporter des solutions innovantes à des situations fiscales complexes ».La Commission des services juridiques, organisme chargé de l’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec, a annoncé la nomination le 26 octobre dernier de MeCelle-ci est désormais avocate au Bureau d’aide juridique d’Alma et directrice des bureaux du Lac-Saint-Jean. Cette Barreau 1990 exerçait auparavant en pratique privée.C’est le départ d’une nouvelle aventure professionnelle pour Me. Ce Barreau 2014, qui a travaillé pendant près de quatre ans chez KSA Avocats et notaires à Lévis, devient avocat et consultant au sein de son propre cabinet boutique basé à Québec.L’avocat diplômé de l’Université Laval offre désormais des services juridiques en droit municipal et immobilier, une façon pour lui de « perpétuer la tradition familiale d’excellence en matière de zonage agricole », selon son dernier post sur LinkedIn.