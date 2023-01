La professeure Kristine Plouffe-Malette. Source: Université de Sherbrooke

Me Sandra Palmieri. Source: Université McGill

Marta Keller. Source: Université d’Ottawa

La professeurevient de recevoir une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines pour son projet intitulé Enjeux juridiques relatifs aux femmes et aux filles victimes de traite des êtres humains, réfugiées ou migrantes, au Canada : étude croisée en droit des réfugiés et en droit pénal.L’analyse permettra de proposer de potentielles transformations du droit et des politiques à adopter en plus d’énoncer les défis de recherche à explorer à l’avenir.L’université propose un nouveau cours intitulé Droit du commerce électronique et de la chaîne de blocs.Parmi les thèmes abordés dans ce cours, on pourra retrouver : le survol des opérations de commerce électronique classique et celles de la chaîne de blocs ou encore les concepts d'automatisation des transactions et de plateformes.La faculté de droit vient d’accueillir Medans son équipe administrative.Elle s’est jointe à la Faculté pour un mandat d’un an à titre de directrice intérimaire du Centre de développement professionnel.Titulaire d’un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Ottawa, Sandra Palmieri est membre du Barreau du Québec depuis 2004 et détient près de vingt ans d’expérience en pratique du droit, avec une spécialisation en droit de l’immigration et des réfugiés au cours des 12 dernières années.La quête personnelle vers le bien-être de, ancienne diplômée de l’Université d’Ottawa l'a amenée à offrir un soutien et des services qu'elle aurait aimé avoir à sa disposition lorsqu'elle était jeune et nouvelle avocate.Celle-ci partage son histoire dans le livre Women in Law. Ce recueil d'essais partage les expériences de 23 avocates qui ont utilisé leur diplôme pour poursuivre une diversité de parcours, tant dans la profession juridique qu'en dehors.