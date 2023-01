Simon Houle. Source: Facebook/Radio-Canada

La Cour d'appel du Québec annule l'absolution conditionnelle pour agression sexuelle et voyeurisme de l'ingénieuret la remplace par une peine de 12 mois d'emprisonnement.Simon Houle avait bénéficié d'une absolution après avoir agressé sexuellement une femme et pris des photos de ses parties intimes en 2019, à Trois-Rivières. Il avait plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle et de voyeurisme.Dans sa requête auprès de la Cour d'appel, en décembre dernier, la procureure aux poursuites criminelles et pénales (DPCP), Ève-Lyne Goulet, avait affirmé que la décision rendue en première instance avait eu pour effet de sous-estimer les circonstances aggravantes des crimes de Simon Houle.Dans sa décision, mercredi, la Cour d'appel se rend aux arguments du DPCP et annule l'absolution conditionnelle qu'avait prononcée le juge Matthieu Poliquin, de la Cour du Québec, en juillet 2022.Ce jugement de la Cour du Québec avait soulevé l'indignation d'organismes qui soutiennent les victimes et avait causé l'émoi au sein du public. La controverse avait été alimentée, notamment, par le fait que cette absolution conditionnelle devait permettre à M. Houle, un ingénieur, de voyager pour son travail.Dans ses arguments livrés devant la Cour d'appel, le DPCP a révélé que l'agression sexuelle, perpétrée par Simon Houle, s'était déroulée pendant au « minimum » 24 minutes, dans « au moins » trois pièces différentes d'un appartement.Simon Houle avait également conservé, dans son cellulaire, 9 photos des parties intimes de la victime, et ce, pendant une période de 44 jours.