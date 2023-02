La couverture du rapport.

Le professeur Hervé Agbodjan Prince. Source: Université de Montréal

Yann Martins et Jean-Victor Simoneau. Source: Facebook

Me Olga Farman. Source: LinkedIn

Le rapport biennal sur la recherche de la Section de common law pour les années 2020-2022 est désormais disponible.En créant de nouvelles chaires de recherche en droit et technologie, en gouvernance autochtone, en droits de la personne et en gouvernance mondiale du savoir, l’Université d’Ottawa se considère comme étant « à l’avant-garde de la recherche innovante en droit ».Ce rapport disponible en ligne démontre une volonté de la part de la faculté de mettre les questions d’équité, de diversité et d’inclusion au centre de leurs thèmes de recherche.Le Vice-rectorat aux partenariats communautaires et internationaux de l’Université de Montréal vient d’annoncer la nomination du professeurà titre de directeur de l’Observatoire de la Francophonie économique.Spécialiste du droit international économique, Hervé Agbodjan Prince est également titulaire de la Chaire en gouvernance et droit du commerce international de l’Université de Montréal.La compétition de résolution de cas juridiques « Enjeux du droit » est une initiative étudiante soutenue par plusieurs cabinets et acteurs du milieu juridique dont Stein Monast, TCJ, le CAIJ et le Ministère de la Justice du Québec.À cette occasion, les étudiants au baccalauréat en droitety ont obtenu le prix « MVP » du meilleur plaideur dans leurs catégories respectives : droit de la construction pour M. Martins et métavers et transformation du droit pour M. Simoneau.« C'est avec une grande reconnaissance et beaucoup de fierté que nous félicitons Me, diplômée de la Faculté de droit, pour sa nomination à titre de Grande diplômée de l’Université Laval », peut-on lire sur la page LinkedIn de la faculté.Diplômée de la Faculté de droit de l'Université Laval et de FSA ULaval, Me Olga Farman est aujourd’hui associée directrice du bureau de Québec de Norton Rose Fulbright et membre du comité de direction national du cabinet.« Reconnue pour son style de leadership, à la fois inclusif et novateur, Me Farman contribue à façonner les activités d’un des plus grands cabinets d’avocats du Canada », a déclaré l’université au sujet de son ancienne étudiante.