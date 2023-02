Me Vassilis Fasfalis

Merejoint Langlois Avocats à Québec et à Saguenay, où il exerce principalement en droit de la construction et en droit des affaires. Il travaillait auparavant au sein du Groupe Laval Fortin ltée comme directeur des affaires juridiques et commerciales.Depuis début février, ce Barreau 2002 agit « à titre de conseiller stratégique et d’affaires pour des clients variés issus des secteurs de la construction, de l’infrastructure, de la fabrication et des ressources naturelles », précise son cabinet.« C’est moi qui ai choisi Langlois, si on peut le dire ainsi, explique l’associé. Je n’étais pas vraiment affiché comme étant disponible sur le marché. » À l’automne dernier, Me Fasfalis a mené une réflexion personnelle sur son avenir professionnel.« J’aimais beaucoup les fonctions que j’avais chez Laval Fortin ltée, mais ma réflexion m’a fait réaliser que le côté juridique de la fonction dans le quotidien me manquait », pointe-t-il.En entreprise, « tu interviens sur un paquet d’enjeux propres à celle-ci, tu as un client unique qui est l’entreprise et son environnement interne », souligne l’associé. La variété de clients et les enjeux différents auxquels ces derniers font face lui manquaient.Il rappelle aussi qu’en entreprise, son rôle n’était pas cantonné qu’au juridique, puisqu’il avait également des fonctions de gestion. Celui qui avait travaillé chez Cain Lamarre de 2002 à 2015, a ainsi souhaité retrouver l’univers des cabinets d’avocats.Il a contacté Langlois Avocats car il a chez ce cabinet des connaissances et des amis qui y pratiquent le droit « de manière très accomplie et heureuse ». Le cabinet, après un temps de réflexion, a décidé de l’accueillir.« Le milieu de la construction et des infrastructures est en effervescence depuis plusieurs années, il y avait des besoins à combler au sein de leur équipe et la chimie a opéré », ajoute Me Fasfalis.L’associé accompagne désormais des clients dans différentes phases de leurs projets de construction, qu’il s’agisse de l’appel d’offres et des soumissions, de problématiques pouvant survenir en cours de réalisation, ou de la rédaction contractuelle de différents modes de réalisation de projets…Du côté du droit des affaires, ce Grec d’origine dont la mère est Québécoise et qui est arrivé au Québec à 13 ans, touche aux fusions-acquisitions, partenariats, conseils en matière de gouvernance, éthique et intégrité.Alors qu’il vient d’être nommé membre du conseil d’administration du Port de Saguenay, l’associé souligne l’accueil « bien structuré » du cabinet, dont il apprécie le côté humain.Avant de travailler pendant deux ans au sein du Groupe Laval Fortin ltée, où il supervisait également la fonction ressources humaines, Me Fasfalis a exercé des fonctions similaires de directeur des affaires juridiques et commerciales pour le Groupe Gilbert, à Saguenay.Selon son cabinet, ces expériences lui ont permis d’affiner « ses connaissances et son expertise du milieu des affaires et des questions culturelles dans le Grand Nord québécois et canadien, en particulier en ce qui concerne le développement de projets d’infrastructures publics ou privés, de même que dans le domaine des ressources naturelles ».Pourquoi le domaine de la construction lui plaît-il autant ? C’est un concours de circonstances, explique l’associé diplômé de l’Université Laval à Québec. Le fait d’avoir eu de premiers clients avec des enjeux dans ce domaine lui a appris à découvrir cette spécialisation.Celui qui se passionne notamment pour la Bourse et l’intelligence artificielle estime qu’il y a une belle complémentarité entre le droit des affaires et celui de la construction.« Tu commences souvent avec rien et tu bâtis quelque chose » dans les deux domaines, ce qui selon lui représente une belle forme d’accomplissement.