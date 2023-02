Mélanie Jacques. Source: Twitter

Geneviève Marchand. Source: APAAQ

Christian Jarry. Source: CBC

Le ministre de la Justice,, a procédé à la nomination de trois juges à la Cour du Québec.est nommée juge à la Cour du Québec. Elle exercera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Montréal.Ce barreau 2005 exerçait jusqu’à présent comme chef des affaires juridiques au sein de l'équipe Affaires commerciales et Approvisionnement chez Hydro-Québec.Avant de rejoindre la société d’état, Mélanie Jacques a exercé en pratique privée chez Dentons. Elle est entrée au sein du cabinet comme étudiante, avant d'être embauchée comme avocate, puis de devenir associée au sein du département de litige de Dentons. Elle exerçait alors en litige civil et commercial, et plus particulièrement en droit de la construction, droit de la franchise, droit de la santé et droit professionnel.Mélanie Jacques détient un baccalauréat en droit et un MBA de l'Université de Sherbrooke. Elle est membre du conseil de la faculté de droit de son alma mater, où elle a également été chargée de cours. Elle a également été chargée de cours pour des ateliers en procédure civile, à la faculté de droit, section de droit civil, de l'Université d’Ottawa.Mélanie Jacques est également co-fondatrice et présidente de la fondation Portraits d’Étincelles, qui accompagne les parents vivant un deuil périnatal en lui offrant des photographies professionnelles de l’enfant., également nommée juge à la Cour du Québec, exercera principalement à la Chambre de la jeunesse et, subsidiairement, à la Chambre criminelle et pénale à Shawinigan.Ce barreau 2006 exerçait en pratique privée depuis cinq ans, principalement en droit de la famille et en droit de la jeunesse.Geneviève Marchand a pratiqué au Bureau d’aide juridique de Victoriaville durant deux ans, avant de devenir directrice des bureaux d’aide juridique de Shawinigan, Louiseville et La Tuque.Au cours de sa carrière, elle a pratiqué en droit criminel, civil et administratif. Elle a plaidé devant la Cour du Québec, la Cour Supérieure, la Cour d’appel et les tribunaux administratifs.Geneviève Marchand est membre du conseil d‘administration de l’Association professionnelle des avocates et avocats du Québec (APAAQ).Geneviève Marchand détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke., le troisième nouveau juge, exercera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Saint-Hyacinthe.Le nouveau juge était jusqu’à présent procureur en chef adjoint aux poursuites criminelles et pénales au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) du Québec.Auparavant, ce barreau 1996 a exercé comme substitut du procureur général du Canada.Christian Jarry détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.