Les associées Mesetont participé à la 22e Journée d'étude sur les réclamations sur contrats présenté par la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval.Celles-ci ont présenté une conférence intitulée « La gestion des imprévus au chantier et ses conséquences ».Le 9 février dernier se tenait le premier 5 à 7 de réseautage en région pour l’Institut d'administration publique du Québec.Le cabinet Bélanger Sauvé a eu l’occasion de participer à cette soirée de réseautage !Pas question de zapper la Saint-Valentin chez PFD Avocats. Le cabinet a distribué à tous les membres de son équipe un petit cœur en papier dans lequel on pouvait y retrouver des semences afin qu’ils puissent planter à leur guise ces graines et récolter de jolies fleurs !Mesetdu cabinet Tremblay Bois Avocats étaient présents au gala des diplômés de l’Institut d'assurance du Québec.L’occasion pour le cabinet de féliciter les nouveaux diplômés et leur souhaiter une belle carrière !KRB Avocats a pu assister à la première édition de l'Apéro immobilier 5 à 7 animé par National Bank of Canada et The Agency Montréal Agence Immobilière.« Notre équipe a passé une excellente soirée et l'événement a connu une participation incroyable de la part des joueurs immobiliers les plus notables de Montréal », s’est réjoui le cabinet sur LinkedIn.