La troisième classe de maître organisée par le cabinet BCF Avocats d’affaires et animée pareta récemment eu lieu !Plus d’une trentaine de participants ont pu échanger autour des processus, stratégies et meilleures pratiques se rapportant à la préparation, au dépôt et à l’examen de demandes de brevets.L'équipe de KRB Avocats s’est rendue dans les Cantons de l'Est à l'occasion de la Classique hivernale de la Fondation de la famille Chiara, au profit de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill / McGill University Health Centre Foundation.« Quel plaisir de se rallier à la communauté des affaires de Montréal et aux anciens Canadiens de Montréal pour une si bonne cause. Félicitations à la famille Chiara pour avoir recueilli 300 000 $ ! », a déclaré le cabinet sur LinkedIn.Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le comité Momentum de Montréal, a accueilli Mepour un dîner, suivi d’une discussion avec les membres du cabinet Gowling WLG.Intitulée D’hier à aujourd’hui, la discussion a mis en lumière comment ce jeune homme devenu avocat-fiscaliste, a marqué l’histoire du droit au Québec en devenant le premier bâtonnier du Barreau de Montréal issu de la communauté noire en 2021.Plusieurs jeunes avocats du cabinet Robinson Sheppard Shapiro ont participé à la soirée-bénéfice annuelle de l’organisme Justice Pro Bono dont la mission est d’améliorer l’accès à la justice.« Félicitations au comité organisateur et tout particulièrement à, avocate en droit des assurances chez RSS et membre du Comité Événements de l’organisme depuis près de six ans », a déclaré le cabinet sur LinkedIn.