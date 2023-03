De Sept-Îles à Montréal

Me Emmanuelle Morin. Source: LinkedIn

Mea rejoint les rangs de Devichy Avocats, en droit familial à Montréal, le 6 février. Assermentée depuis le 20 janvier, elle venait d’effectuer un stage à Cain Lamarre, à Sept-Îles.Ses mandats concernent principalement la garde d’enfants, les procédures de divorce, les pensions alimentaires, le patrimoine familial, et la protection de la jeunesse.Me Morin a elle-même repéré une annonce du cabinet en ligne après le temps des Fêtes. Elle a alors envoyé un courriel à Me, en charge du Département droit familial et protection de la jeunesse au sein de Devichy Avocats.« Elle m’a répondu le soir-même et quelques jours plus tard, on avait un entretien ensemble, détaille-t-elle. Ç'a très bien été, nos personnalités ont fitté, j’avais une offre 24 heures après ».Diplômée de l’Université Laval, Me Morin, pour qui le droit familial est la branche du droit la plus humaine, décrit, depuis son arrivée, un cabinet très bien structuré.L’avocate adepte de plein air, de yoga et de cuisine, avait une opportunité d’emploi chez Cain Lamarre mais souhaitait déménager du côté de Montréal, plus précisément sur la Rive-Sud, à Brossard.Durant son stage chez Cain Lamarre, Me Morin, originaire de Sept-Îles et qui était, plus jeune, plutôt intéressée par le domaine de la santé, faisait beaucoup de droit corporatif, des mandats en litige civil et du droit familial, et dit avoir adoré son équipe.