Carine Monge, MBA, LL. L, LL. B est l’auteure de cet article. Source : LinkedIn

C’est Gretchen Rubin dans son best-seller Opération bonheur qui déclare que les « jours sont longs, mais que les années sont courtes. » Si nos heures de travail peuvent parfois nous sembler interminables, il est aussi vrai que nous sommes immanquablement surpris de voir arriver un autre anniversaire ou une autre nouvelle année!C’est d’autant plus frappant lorsqu’on parle de retraite et de l’épargne qui sera nécessaire pour nous assurer une belle sécurité financière durant ces années importantes. En effet, même si nous savons tous qu’il est important de mettre de l’argent de côté pour notre retraite, la réalité est telle que notre manque de connaissances jumelé à bien de la concurrence pour nos dollars durement gagnés fait que plusieurs d’entre nous ont l’impression d’avoir pris du retard dans notre préparation à la retraite!Mais est-ce vraiment le cas ? Oui et non.Il faut se rappeler qu’un revenu de retraite typique peut comprendre jusqu’à quatre sources distinctes :1.: de janvier à mars 2023, il s’agit d’un montant par mois de 687.56 $ (pour les 65 à 74 ans), ou de 756.32$ (pour les 75 ans et plus) versé aux Canadiens dont le revenu annuel est de moins de 129 757$. Les antécédents d’emploi ne sont pas un facteur dans la détermination de l’admissibilité, et vous pouvez recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse même si vous n’avez jamais travaillé ou travaillez toujours. Vous pourriez aussi avoir droit à un Supplément de revenu garanti si votre revenu est inférieur au seuil de revenu annuel maximum qui varie selon votre état matrimonial.2.: il s’agit d’une rente versée par le gouvernement du Québec ou du Canada dont le montant est établi en fonction du nombre d’années de cotisation et du revenu sur lesquels vous avez cotisé. La rente mensuelle maximum versée par le gouvernement du Québec pour 2023 s’établit à 1306.57 $si vous la prenez à 65 ans. Demandez votre relevé de participation pour connaître votre rente.3.: c’est un régime auquel un employeur cotise pour assurer un revenu de retraite aux employés qui y participent. Les deux types principaux sont les régimes à prestations déterminées (montants versés à la retraite, calculés en fonction du salaire et des années passées à l’emploi) et les régimes à cotisations déterminées (montants calculés en fonction des cotisations versées dans le régime.)4., soit les montants qui se trouvent dans un REER, un CELI, un RVER, dans des comptes non-enregistrés, ou des revenus provenant d’autres sources comme des placements immobiliers ou d’affaires.Comme vous pouvez le constater, les revenus provenant des deux sources sur lesquelles se fient la plupart des Canadiens, soit la PSV et le RRQ/RPC,comparativement à celui de nos années actives. La bonne nouvelle c’est qu’il n’est jamais trop tard de bonifier notre épargneLa Corporation de services du Barreau du Québec a créé lesexclusivement pour la communauté juridique avec un mandat clair de la desservir de façon professionnelle et à moindre coût. Et l’équipe-conseil de la Corporation de services du Barreau du Québec est constituée de, et offre une multitude de services et d’expertises adaptés à la réalité et aux enjeux financiers de la communauté juridique du Québec.Pour faire une analyse de votre plan de retraite ou une planification financière, communiquez avec un membre de l’équipe-conseil au(sans frais :) ou par courriel à fondsdeplacement à barreau.qc.ca . Vous pouvez également prendre un rendez-vous selon vos disponibilités en suivant le lien suivant: Calendly – Fonds de Placement du Barreau du Québec De plus,, les membres de la communauté juridique du Québec peuvent prendre un rendez-vous gratuit, de 30 minutes avec un planificateur financier de la clinique financière de la Corporation qui pourraFaites appel à votre Corporation pour approfondir vos connaissances en matière de littéracie financière, épargner davantage et vous assurer une sécurité financière à la mesure de vos rêves et ambitions.