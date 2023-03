Me Emile-Haim Benamor. Photo : Archives

Un grave incendie a pris naissance jeudi matin dans un immeuble de la rue du Port, dans le Vieux-Montréal. Source: Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Un incendie a eu lieu jeudi dernier dans un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal, situé près du musée Pointes-à-Callière. Le propriétaire de l’édifice est l’homme d’affaires et avocatL’édifice abritait 14 logements résidentiels au total. Des sources ont indiqué à Radio-Canada que les locataires avaient subi des pressions du propriétaire pour quitter leur logement. Au fil du temps, les appartements se sont transformés en lieux d'hébergement de courte durée.Le propriétaire de l'immeuble ne détenait pas de certificat d’exploitation de résidence touristique, a indiqué, responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal.« Ici, à Ville-Marie, il y a un petit secteur qui permet les Airbnb , mais dans le secteur du bâtiment incendié , ce n’est pas autorisé. L’arrondissement Ville-Marie n’a jamais reçu de demande d’occupation du genre Airbnb pour ce bâtiment-là et on n’a jamais non plus reçu de plainte officielle signalant qu’il y avait des Airbnb illégaux », a dit Alain Vaillancourt.Le propriétaire de l’édifice, Emile-Haim Benamor, un avocat, n’a pas répondu aux demandes d’entrevue. Le commandanta indiqué qu'il avait été rencontré par les policiers vendredi, et qu'il « avait aidé à faire le portrait des étages et des unités ».Me Benamor est propriétaire de l'entreprise Immeubles Emile Benamor. On ignore toutefois combien de logements cette compagnie détient.En 2021, l’avocat a plaidé coupable à des accusations d’évasion fiscale, devant la Cour du Québec. L’homme d’affaires devait payer une amende salée de 136 180$ en plus de la totalité des impôts dus à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et des intérêts.Selon une enquête menée par l’ARC, Me Benamor a « délibérément omis de déclarer des revenus provenant de 21 traites bancaires encaissées dans un compte personnel et totalisant 469 591$ ». Ces montants provenaient de stratagèmes frauduleux, à l'insu de l'avocat.Avec Radio-Canada