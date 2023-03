Mes Louis LeBel et François Rolland. Source: Langlois

Vous rêvez d’une carrière à la magistrature mais vous ne savez pas si vous avez le profil type? Droit-Inc a rencontré deux anciens juges, Mesetpour en discuter.Louis LeBel est un juge à la retraite de la Cour suprême du Canada où il a siégé de 2000 à 2014. Il est avocat-conseil chez Langlois depuis 2015 et juge en résidence à la Faculté de droit de l’Université Laval.François Rolland est présentement avocat-conseil, médiateur et arbitre au sein du groupe de litige chez Langlois. Il a été juge à la Cour supérieure de 1996 à 2015 dont juge en chef de 2004 à 2015.« Il a présidé de nombreux procès dans tous les domaines du droit, en matière commerciale, d’actions collectives, d’insolvabilité et de réorganisation de sociétés ainsi que des litiges en matière matrimoniale », peut-on lire sur le site du cabinet.Il faut d’abord se demander si c’est un mode de vie qui nous convient. Lorsqu’on devient juge, on ne peut pas faire les mêmes activités que lorsqu’on était avocat. Vous ne pouvez pas être impliqué ou siégé sur un conseil d’administration d’un organisme à but non lucratif, par exemple.Devenir juge, c'est aussi accepter de beaucoup travailler. Les gens croient parfois que la vie de juge se déroule entre 9h et 16h30, mais ce n’est pas le cas. Nous n’arrêtons pas de travailler à 16h30.Il faut parfois, le soir, préparer un jugement, prendre des notes, réviser, il faut aussi élaborer un plan pour le prochain jugement, etc. Ce n’est pas pour rien que les nouveaux juges souffrent souvent de surmenage. La vie d’un juge est complètement différente de celle d’un avocat.Vous devez aussi vous demander si vous êtes prêt à vous déplacer. Le métier demande parfois de vous déplacer pendant une semaine dans une autre ville. Si vous avez une petite famille, vous devez en discuter ensemble afin de voir si ce mode de vie vous convient.La loi sur les juges prévoit qu’il faut avoir été avocat pendant au moins 10 ans, tant au niveau provincial que fédéral. Mais en pratique, il faut avoir été avocat pendant au moins 20 ans. Les juges nommés ont en moyenne 45-50 ans.Il existe tout de même des exceptions. À la Cour du Québec, par exemple, les juges sont nommés beaucoup plus jeunes. Ils peuvent être nommés après une douzaine d’années de pratique seulement.On remarque aussi qu’il y a de plus en plus de juges qui accèdent à la magistrature après avoir fait une carrière universitaire plutôt que dans la fonction publique.Quand j’ai commencé à pratiquer, le profil type d’un juge était d’avoir une longue expérience comme plaideur en matière civile, en assurance ou en droit des affaires. Vous auriez rarement trouvé quelqu’un qui venait directement du milieu académique. Les choses changent!Il y a deux qualités essentielles que nous devons avoir si nous voulons être juge. C’est l’empathie et l’écoute. Il faut faire preuve d’une grande empathie puisque nous sommes là pour régler des différends. Il faut aussi être à l’écoute pour bien comprendre chaque partie pour ensuite prendre une décision.Il faut rester calme et patient tout en gardant une certaine rigueur. Également, il faut être capable de prendre des décisions, car notre métier consiste à trancher entre deux parties. On a parfois des décisions plus difficiles à prendre et il faut avoir confiance en notre jugement.Il faut en effet avoir une certaine confiance en nous-mêmes. J’ai observé plusieurs fois certains juges qui étaient dans l’incertitude et dans l’angoisse lorsqu’ils devaient prendre une décision. Il ne faut pas entrer dans la magistrature en pensant tout de suite que ça va être difficile sinon vous allez vivre une expérience assez négative.Il faut aussi être prêt à élargir ses connaissances. Lorsque vous entrez à la magistrature, vous allez parfois devoir travailler dans des tribunaux plus spécialisés que vous connaissez moins. Vous devez donc être prêt à faire face à de nouvelles situations et de nouvelles informations.Dans le formulaire que vous devez remplir pour demander à être juge, vous devez inscrire des références. Donc de ce côté-là oui, vous devez avoir quelques contacts dans le milieu. Par contre, je dirais qu’il faut d’abord et avant tout être connu dans le milieu juridique.Le comité qui évalue votre candidature, par exemple, va regarder s’il vous a déjà vu comparaître devant un juge. Il va prendre en compte votre réputation dans le milieu juridique, car lorsque vous devenez juge, vous devez donner l’exemple. Le comité doit s’assurer que vous avez l’estime de vos collègues et une bonne réputation dans la société en général.C’est toujours gagnant de voir un candidat à la magistrature s’impliquer dans la communauté juridique ou siéger sur des organismes à but non lucratif. Ça montre que vous êtes soucieux du bien-être de la collectivité dans son ensemble.Moi, ça m’impressionne toujours de voir un candidat mettre en place une organisation pour aider les jeunes ou pour aider des immigrants à s'intégrer dans leur milieu, par exemple. On voit que ces personnes-là sont bien intentionnées et qu'elles veulent aider la communauté en général. Ça fait de bons candidats pour devenir juge.Vous devez comprendre comment le système fonctionne et pour cela, il faut que vous ayez développé une formation substantielle dans plusieurs branches du droit. À l’heure actuelle vous ne saurez pas tout, mais vous saurez au moins comment le système marche. Continuez d’apprendre et à avoir confiance en vous.