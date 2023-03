Gerald Singham et Regina Jacinto-Barrientos. Sources: Dentons, Facebook et Shutterstock

Dentons a annoncé le 13 mars dernier son intention de s’associer avec PJS Law, un grand cabinet d’avocats philipin. Ce rapprochement permettrait à Dentons d’accélérer son élan pour devenir le premier cabinet mondial de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ANASE) avec des bureaux situés en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar, aux Philippines, à Singapour et au Viêt Nam.Cette association consolide une coopération de longue date entre les deux cabinets. La réputation de PJS Law en tant que prestataire de services aux Philippines et la portée mondiale de Dentons permettront aux cabinets d’aider leurs clients à se développer dans plus de 83 pays.« La stratégie de Dentons consiste à trouver des cabinets qui partagent son éthique et qui ont la capacité avérée d'offrir à nos clients des services juridiques et des solutions d'affaires sophistiqués et de haute qualité. Notre association permettra à Dentons de poursuivre son élan dans la région de l’ANASE », a déclaré, chef de la direction de Dentons pour la région de l'ANASE.En s’associant à Dentons, chaque nouveau cabinet est assuré de conserver le contrôle local de ses opérations, de ses finances et de la direction de son bureau.« Notre association future avec Dentons signifie que nous continuerons à offrir des solutions durables, une performance de premier ordre et un service à la clientèle exceptionnel, représentatifs de la marque PJS, tandis que nos clients bénéficieront également d'un accès à plus de 21 000 professionnels dans le monde entier », a déclaré, chef de la direction de PJS Law.PJS Law est un cabinet d'avocats philippin qui compte 57 avocats et professionnels. Il est détenu et dirigé par une équipe de 19 associés, dont 57 % sont des femmes.Il est notamment reconnu sur le marché pour ses compétences en matière d'énergie et d'infrastructures, de projets, de droit des sociétés, de fusions et acquisitions, de droit bancaire et financier, de marchés des capitaux et de règlement des différends.