Meest désormais avocate au sein de DLB Avocats, en Estrie. Elle venait d’y effectuer son stage du Barreau et a été assermentée le 17 février 2023.« J'ai choisi de me joindre à ce cabinet pour l'excellence et la complémentarité des professionnels qui y pratiquent, pour la qualité et la rigueur de leur travail, pour l'esprit d'équipe, le sentiment de communauté et pour pouvoir pratiquer le droit tout en conservant un équilibre de vie et en continuant de m'impliquer dans ma communauté », précise l’avocate.Au sein de son équipe, aujourd’hui composée de huit juristes, d’une stagiaire du Barreau, de plusieurs adjointes juridiques et d’une responsable de la comptabilité, Me Martel travaille majoritairement en droit de la famille et en droit civil.Ses principaux mandats consistent en de la rédaction de procédures judiciaires et de conventions, de la recherche juridique, et, occasionnellement, des représentations à la Cour.Me Martel avait aussi effectué son 3e et dernier stage coopératif chez DLB Avocats, qui s'appelait à l'époque Delorme LeBel Bureau Savoie Avocats.L’avocate explique avoir effectué un premier stage coopératif chez Chabot médiateurs avocats, où elle a pu assister à des séances de médiation dans divers domaines et rédiger des ententes variées.Elle a fait un second stage coopératif au Centre de justice de proximité de la Montérégie, qui, note-t-elle, est un organisme sans but lucratif offrant de l'information juridique gratuite aux citoyens.« J'ai donc appris à vulgariser une foule de notions juridiques », assure l’avocate. Elle a parallèlement travaillé en étroite collaboration avec la responsable nationale du volet prévention et règlement des différends (PRD).Elle dit avoir pu prendre part à plusieurs projets d'envergure en PRD, incluant notamment la création du « Programme de prémédiation et de médiation en matière de petites créances et familiale pour les couples sans enfant à charge ».La Barreau 2023, qui a grandi à Saint-Basile-le-Grand, sur la rive sud de Montréal, a par la suite effectué une activité clinique encore au Centre de justice de proximité de la Montérégie, « exclusivement pour le volet PRD cette fois-ci ».« J'ai collaboré par exemple à la rédaction d'un guide sur les modes de PRD », souligne l’avocate. Un domaine pour lequel elle a aujourd’hui un intérêt marqué.Me Martel dit avoir toujours voulu exercer une profession lui permettant d'être en contact avec les gens et de les aider, « d'être stimulée intellectuellement, de relever constamment de nouveaux défis, de faire preuve de rigueur et de minutie » et de se sentir utile dans sa communauté.Diplômée de l’Université de Sherbrooke, Me Martel est administratrice d'Équijustice Estrie depuis 2020 et vice-présidente depuis l'automne 2022. Il s’agit d’un réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne.Elle assure avoir à cœur d'offrir des services qui répondent aux véritables besoins et intérêts des clients et de contribuer à rendre la justice plus accessible et personnalisée.