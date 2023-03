Mes Nicholas Hébert-Gauthier, Pierre François McNicolls, Stephanie Chayer-Testa et Veronika Kiryanova. Source: Bélanger Sauvé

Le cabinet Bélanger Sauvé a récemment annoncé la nomination de quatre nouveaux avocats dans ses bureaux. Il s’agit de Nicholas Hébert-Gauthier, Pierre François McNicolls, Stephanie Chayer-Testa et Veronika Kiryanova.Nicholas Hébert-Gauthier est avocat en droit des assurances en plus de se spécialiser en litiges civils.« Son ingéniosité ainsi que sa curiosité intellectuelle font de lui un avocat de confiance qui saura accompagner ses clients et les guider dans leurs besoins d’ordre juridique », mentionne le cabinet sur son site web.Avant de se joindre à Bélanger Sauvé, Me Hébert-Gauthier a été stagiaire à la Régie du bâtiment du Québec, auxiliaire de recherche et d’enseignement à l’Université de Sherbrooke (UdeS), puis exécutant à l’Association du Barreau canadien.Durant ses études, ce Barreau 2022 a été bénévole étudiant pour Pro Bono et trésorier pour le Comité de Droit constitutionnel et Politique et le Comité du Droit de la santé. Nicholas Hébert-Gauthier détient un baccalauréat en droit et sciences de la vie en plus d’une maîtrise en science de la vie et droit de l’Université de Sherbrooke.Pierre François McNicolls est avocat en droit municipal et administratif. Sa pratique se concentre principalement sur la responsabilité municipale, l’aménagement et l'urbanisme, l’environnement, l’évaluation foncière et la protection du territoire agricole.« En plus d’assurer la représentation des clients de Bélanger Sauvé, tant devant les tribunaux de première instance que les tribunaux d’appel, son expertise l’amène également à traiter des demandes de recours urgents et extraordinaires », peut-on lire sur le site web du cabinet.Avant de se joindre à Bélanger Sauvé, ce Barreau 2011 a été avocat chez Kalman Samuels, Mercadante di Pace et pour Pinsky, Zelman, Segal, Santill. Il a également été avocat pour LTJ Avocats et pour Spiegel Sohmer.Me McNicolls détient un baccalauréat en droit et un Juris Doctor de l’Université de Montréal.Stéphanie Chayer-Testa est avocate en droit du travail. Elle se spécialise en congédiement, en équité salariale, en évaluation d’emplois, en financement et réparation en matière d’accidents du travail et en régimes de retraite et d’avantages sociaux.« Me Stéphanie Chayer-Testa effectue notamment des recherches juridiques et rédige des opinions afin de conseiller et d’accompagner les employeurs en regard à divers enjeux en matière de relations du travail. Elle prend également activement part à la préparation de dossiers en vue de représenter la clientèle de Bélanger Sauvé », a décrit le cabinet sur son site internet.Avant de se joindre à Bélanger Sauvé, cette Barreau 2012 a été avocate chez Alepin Gauthier et Deveau Avocats, puis enquêtrice pour le Groupe Médian. Stéphanie Chayer-Testa détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Veronika Kiryanova est avocate en droit municipal et administratif. Sa pratique se concentre sur l’évaluation foncière, la fiscalité municipale, l’aménagement et l’urbanisme et les l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.« Considérant son expérience non négligeable en contentieux municipal, Me Kiryanova sera assurément à même d’analyser et de cibler les besoins de la clientèle de Bélanger Sauvé », a mentionné le cabinet.Avant de se joindre à Bélanger Sauvé, cette Barreau 2021 a été parajuriste pour Monterosso Giroux Lamoureux Avocats. Elle a par la suite été étudiante en droit pour le DPCP et pour le Ministère des Transports du Québec. Elle a également été procureure à la Cour municipale de la Ville de Victoriaville.Me Kiryanova détient un diplôme en techniques juridiques du Collège Ahuntsic en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.