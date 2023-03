Juges recherchés! Photo : Shutterstock

D’abord, il y a sept postes à combler depuis le récent appel de candidatures lancé, lundi, par le ministre de la Justice.Un premier poste de magistrat doit ainsi être pourvu à la Cour du Québec, Chambre civile, avec résidence Saint-Hyacinthe ou dans le voisinage immédiat. Un district qui a un urgent besoin de renfort.La personne sera aussi appelée à siéger à Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de-Valleyfield et Sorel-Tracy.Un confrère pourrait obtenir un poste similaire, juste à proximité, alors que la personne choisie aura résidence à Longueuil ou dans le voisinage immédiat. Cette personne devra se déplacer sur le même territoire, soient les villes de Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Salaberry-de-Valleyfield.Un troisième poste est disponible dans le même secteur à la Chambre civile avec résidence à Longueuil ou dans le voisinage immédiat. La personne sera appelée à siéger à Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Salaberry-de-Valleyfield.Trois autres postes de juges s’ouvrent également à la Chambre de la jeunesse. L’un avec résidence à Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat. La personne sera appelée à siéger à La Tuque, Shawinigan et Victoriaville.Un second avec résidence à Saguenay ou dans le voisinage immédiat. La personne sera appelée à siéger à Alma, Chibougamau, Dolbeau-Mistassini et Roberval.Et le troisième est basé à Saint-Jérôme ou dans le voisinage immédiat. Il faut prévoir des déplacements à Laval, Mont-Laurier, Maniwaki et Joliette.Deux autres sièges sont ouverts à la Chambre criminelle et pénale dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, là où il y a un service de cour itinérante.Le premier siège est situé à Val-d'Or ou les environs. La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de Rouyn-Noranda et Témiscamingue ainsi que dans les points de service de la cour itinérante.Le second à Rouyn-Noranda et les environs. La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de l'Abitibi et Témiscamingue ainsi que dans les points de service de la cour itinérante.Notons que pour ces deux derniers postes, le candidat doit maîtriser la langue anglaise.Les avocats intéressés doivent avoir exercé durant au moins 10 ans, en étant inscrits au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec.Les candidatures doivent être soumises par écrit au plus tard le 1er mai 2023.Les candidats doivent « s’engager à suivre le programme de perfectionnement sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale établi par le Conseil de la magistrature », mentionne le ministère de la Justice.« Le candidat doit s’engager spécifiquement à préserver la confidentialité de sa candidature et à n’exercer directement ou indirectement aucune pression ou influence en vue de sa nomination à la fonction de juge ».Pour la Cour du Québec, le comité de sélection est composé de cinq personnes nommées par le ministre, dont la juge en chef de la Cour du Québec, deux personnes désignées par le Barreau du Québec et deux personnes qui ne sont ni juges, ni membres du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignées par l’Office des professions du Québec.Les candidatures sont évaluées en tenant compte notamment des qualités personnelles et intellectuelles, de l’intégrité, des connaissances et de l’expérience générale, ainsi que le degré de connaissances juridiques et son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il faudra siéger, ainsi que le degré de conscience du candidat à l'égard des réalités sociales et la reconnaissance par la communauté juridique des qualités et des compétences du candidat.